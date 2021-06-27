Otomotiv sektörünün geleceğine yön verecek projeler ödüllendirilecek
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Otomotiv sektörünün geleceğine yön verecek projeler ödüllendirilecek

Otomotiv sektörünün geleceğine yön verecek projeler ödüllendirilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Otomotiv sektörüne yönelik yenilikçi fikirler ve sektörde katma değerli ürün ile teknolojileri geliştirerek ULUTEK Teknopark'ın da paydaşları arasında bulunduğu Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması için başvurular 3 Eylül'de sona erecek.

Otomotiv sektörüne yönelik yenilikçi fikirler ve sektörde katma değerli ürün ile teknolojileri geliştirerek ULUTEK Teknopark'ın da paydaşları arasında bulunduğu Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması için başvurular 3 Eylül'de sona erecek.

'Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler' temasıyla gerçekleştirilecek olan Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda birinciye 140 bin, ikinciye 120 bin, üçüncüye 100 bin, dördüncüye 80 bin ve beşinciye 60 bin TL olmak üzere toplamda 500.000 TL nakdi ödül takdim edilecek. Ayrıca katılımcılar yarışma süreci ve sonrasında ULUTEK Teknopark desteğiyle başarılı projelerin hayata geçirilebilmesi için sanayicilerle tanışma, üniversite ile işbirliği, ULUTEK Kuluçka Merkezi'nde yer alma, eğitim ve mentörlük hizmetleri, şirketleşme ve Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileşme süreçlerinde destek alma fırsatlarını yakalayabilecek.

Yarışmaya katılan proje sahiplerinin faydalanacağı desteklere dikkati çeken ULUTEK Teknopark Genel Müdürü İrfan Karagöz, "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması", ülkemizin Ar-Ge, yenilik ve tasarım merkezi olmasına ve ihracat artışına katkı sağlamasına yardımcı olacak çok prestijli bir organizasyon. Girişimcilerimiz, yarışma sayesinde projelerini ULUTEK Teknopark Kuluçka Merkezi'nde geliştirme imkanı bulabilecek. Yarışmada başarılı olan girişimcilerimizin projelerinin hayata geçmesi adına her aşamada destek sağlayacağız. Girişimlerinin sanayiye aktarımı konusunda da destek alma fırsatını yakalayacaklar. Şehrimizin otomotiv sanayii alanındaki deneyimi yadsınamaz. Bu nedenle ULUTEK Teknopark'ta gelişecek girişimlerin yarışmanın amacına daha fazla hizmet edeceğini düşünüyorum. Otomotiv sektörüne yönelik özgün ve yenilikçi fikri olan tüm girişimci ve girişimci adaylarına açık olan yarışmaya katılım ücretsiz. ULUTEK desteklerinden faydalanabilmek için, proje başvurusu www.ulutek.com.tr/otomotivingelecegi adresi üzerinden yapılmalıdır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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