Otomotiv Sektörünün Dönüşümü Istanbul'da Tartışılacak!

İki gün boyunca otomotiv sektöründeki global dönüşüme yoğunlaşılacak olan zirvede; yerli ve yabancı sektör liderleri global gelişmeleri ve yeni trendleri ele alacak.

Uluslararası Katılım

Almanya, İtalya, İngiltere, Japonya, Amerika, İspanya, İran, Bulgaristan başta olmak üzere 40'ın ülkeden katılım olacak zirvenin heyecan veren konu başlıkları arasında:

-Üretimin Geleceği: Robotik ve Dijitalleşme

-Akıllı Tedarik Zinciri ve Lojistik

-Geleceğin Arabaları: Elektrikli araçlar, Otonom & Bağlantılı Sürüş

-Satış Sonrası: Tüketici Tercihlerini Değiştirmek ve Araç Sahibi Olma

-Hareketliliğin Geleceği: 5G & Akıllı Şehirler

Volkswagen AG, Hyundai, Maserati,Mobileye Intel, Turkcell ve dahası…

Nissan Afrika, Hindistan, Orta Doğu Genel Müdürü, Hyundai Motor Europe, Strateji Direktörü Jan Burdinksi, Maserati Endüstri 4.0 Yöneticisi Francesco Alfieri, BMW Grup firması Alphabet Yeni Pazarlar Direktörü Ru¨diger Ebel gibi konuşmacılar yanı sıra zirvede öne çıkan oturumlar:

-NIO İngiltere Genel Müdürü Dr. Angelika Sodian'ın Elektrikli Otomobil Başarı Hikayesi

-Uluslararası otonom sürüş lideri: Mobileye - Intel, Müşteri vaka çalışması

-Dr. Alev Kirazlı'nın Volkswagen'in modern robotik ve yapay zekanın sınırlarını zorlayan robotu "Pepper" hakkında sunumu

-Amerika Otomotiv'de Kadınlar Derneği Kurucusu Christy Roman, İspanya QEV TEKNOLOJİLERİ Genel Müdür Yardımcısı Monika Mikac katılımlarıyla 'Kadınlar Direksiyonda' başlıklı açılış paneli

KİMLERLE BULUŞABİLİRSİNİZ?

Dünya Devi Otomotiv Markaları, sektöre yön veren Ana Üretici ve Tedârikçi Firmalar, Kamu Kuruluşları ve STK'ları bir araya getirecek zirvede buluşabileceğiniz firmalar arasında: Aisin, Anadolu Isuzu, Autoliv, BASF, BMC, BNP Paribas, Borcelik, Borusan Lojistik, BP, Brisa Bridgestone, CMS, Continental, Daimler, EY, Facebook, Farplas, Garanti, Google, Groupe Renault, Hattat Holding, Hyundai, Karsan, Magna, MAN, Maxion Wheels, NIO, Otokar, Ricardo, Siemens, Temsa, Tofas Fiat, VMware, Volkswagen AG bulunmaktadır.