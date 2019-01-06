Otomotiv Sektörünün 2018 İhracatı 31,6 Milyar Dolar Oldu

ULUDAĞ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), 2018 yılı ihracat rakamlarını paylaştı. Buna göre 2018 yılında gerçekleşen ihracat bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla, 31,6 milyar dolara yükseldi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), 2018 yılında sektörün gerçekleştirdiği ihracat rakamlarını paylaştı. OİB'in verilerine göre sektör, 2017 yılında gerçekleştirdiği 28,5 milyar dolarlık ihracat rakamını 2018'de 11 artışla, 31,6 milyar dolara çıkardı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan OİB Başkanı Baran Çelik, otomotiv sektörünün sürekli büyüyen bir yapısı olduğunu ifade edip, "Sektörümüz 2017 yılının rakamlarını 2018'de yüzde 11 oranında yukarıya taşıdı. 2019 yılında ihracat hedefimizi 32 milyar dolar olarak belirledik. Riskleri azaltmak ve alternatif pazarlar geliştirmek üzere çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Rusya'dan Brezilya'ya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Fas'a, Çin'den Sırbistan'a kadar pek çok ülkeye milli katılım fuar organizasyonlarımız ve sektörel ticaret heyetlerimiz sürecek" dedi.

'ALTERNATİF PAZARLAR ARAYIŞIMIZ SÜRÜYOR'

Bu yıl temel hedeflerinin 2018 yılında ulaşılan ihracat rakamının üzerine çıkmak olduğunu belirten OİB Başkanı Baran Çelik, "AB pazarındaki büyüme yavaşlıyor. Brexit süreci ve küresel ticaret savaşları önümüzde risk faktörü olarak duruyor. Özellikle bu yılın ilk yarısında parite kaynaklı ihracat kaybı yaşanması da muhtemel. Dolayısıyla 2019 yılı için önümüzde bazı zorluklar gözüküyor. Ancak otomotiv endüstrisi olarak tüm zorlukları aşarak bu yılı da ihracat artışı ile kapatmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda 2019 yılında ihracat hedefimizi 32 milyar dolar olarak belirledik. Riskleri azaltmak ve alternatif Pazar arayışımız sürüyor. Rusya'dan Brezilya'ya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Fas'a, Çin'den Sırbistan'a kadar pek çok ülkeye yönelik milli katılım fuar organizasyonlarımız ve sektörel ticaret heyetlerimiz devam edecek" diye konuştu.

- Bursa

Kaynak: DHA