Otomotiv Sektörüne Yönelik Projenizin Önünü Açıyoruz!
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Otomotiv Sektörüne Yönelik Projenizin Önünü Açıyoruz!

Otomotiv Sektörüne Yönelik Projenizin Önünü Açıyoruz!
Habermetre - Haberler | Toplum

"Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması" son başvuru tarihi 3 Eylül 2021Otomotiv sektörüne yönelik özgün ve yenilikçi tüm projeler yarışma kapsamında değerlendirilmektedir.

"Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması" son başvuru tarihi 3 Eylül 2021

Otomotiv sektörüne yönelik özgün ve yenilikçi tüm projeler yarışma kapsamında değerlendirilmektedir.

Projenizin hayata geçirilmesi sürecinde tüm ihtiyaçlarınız için ULUTEK Teknopark'ın sunduğu eşsiz fırsatlardan yararlanabilmek için hemen başvurunu yap.

Toplam Ödül: 500. 000 ?

Hemen Başvur: https://ulutek. com. tr/otomotivingelecegi/

Son Başvuru Tarihi: 3 Eylül 2021

Kaynak: Habermetre

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