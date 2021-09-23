Otomotiv sektöründeki çip krizi kaynaklı ciro kaybı bu yıl 210 milyar doları bulacak - Haberler Ekonomi
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Otomotiv sektöründeki çip krizi kaynaklı ciro kaybı bu yıl 210 milyar doları bulacak

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Otomotiv sektöründeki çip krizi kaynaklı ciro kaybı bu yıl 210 milyar doları bulacak

Yarı iletken çip arzında yaşanan sıkıntının küresel otomotiv endüstrisinde bu yıl 210 milyar dolarlık ciro kaybına neden olacağı tahmin edildi.

Yarı iletken çip arzında yaşanan sıkıntının küresel otomotiv endüstrisinde bu yıl 210 milyar dolarlık Ciro kaybına neden olacağı tahmin edildi.

Danışmanlık firması AlixPartners'dan yapılan açıklamada, çip krizi nedeniyle otomotiv sektöründe bu yıl 7,7 milyon araçlık üretim kaybının olmasının beklendiği kaydedildi. Şirketin mayıs ayındaki tahminlerinde üretim kaybının bu yıl 3,9 milyon olması bekleniyordu.

Açıklamada, küresel otomotiv sektöründe çip krizi kaynaklı ciro kaybının ise 210 milyar doları bulacağının tahmin edildiği aktarıldı. Şirket mayıs ayındaki tahminlerinde söz konusu ciro kaybının 110 milyar dolar olacağını öngörmüştü.

AlixPartners'ın Otomotiv ve Endüstriyel Uygulamalar Küresel Eş Lideri Mark Wakefield, çip krizinin şimdiye kadar azalmasının beklendiğini ancak Malezya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan karantina önlemleri ile diğer yerlerde devam eden sıkıntıların işleri daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Çip sıkıntısının sektörün karşı karşıya olduğu çok sayıdaki aksaklıktan sadece biri olduğuna işaret eden Wakefield, "Otomobil üreticileri ve tedarikçiler için şu anda hataya yer yok. Her alternatifi hesaplamaları ve yalnızca en iyi seçenekleri uyguladıklarından emin olmaları gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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Haber: Otomotiv sektöründeki çip krizi kaynaklı ciro kaybı bu yıl 210 milyar doları bulacak - Haberler Ekonomi
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