"Otomotiv sektöründe yüzde 30 ila 40 oranında bir daralma bekliyoruz"
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"Otomotiv sektöründe yüzde 30 ila 40 oranında bir daralma bekliyoruz"

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, aile şirketlerinin içinde bulunduğumuz dönemi nasıl fırsata dönüşebileceğini ve harekete geçmek için neler yapılabileceğini konuşmak üzere "Şimdi Değilse Ne Zaman?" çevrim-içi etkinliğini gerçekleştirdi.

27.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:51

Etkinliğin konuşmacısı olan Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TAİDER Now-Gen Komitesi Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter, "Otomotiv sektöründe yüzde 30 ila 40 oranında bir daralma bekliyoruz. Sektörde yaratıcı bir düzenleme yapılmazsa işimiz çok kolay değil" dedi.

Türkiye'deki aile şirketlerinin kurumsallaşmasını ve kârlı sürdürülebilir büyümesini destekleyerek, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, yaşadığımız bu sürecin aile şirketleri açısından nasıl fırsata dönüşebileceğini ve harekete geçmek için neler yapılabileceğini "Şimdi Değilse Ne Zaman?" konulu çevrim-içi paylaşım toplantısında konuştu. Etkinliğin konuğu Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TAİDER Now-Gen Komitesi Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter, oturum yöneticisi ise Deriderim.com CEO ve TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanı Berna Kırcı Aşıroğlu oldu.

Fark Holding olarak salgın sürecinde tüm sağlık önlemlerini ilk haftadan itibaren aldıklarını ve üç haftadır da kapalı olduklarını dile getiren Büyükkuşoğlu Serter, "Mayıs ortası veya sonuna kadar açılacağını düşünmüyoruz. Bizim en büyük pazarımız Avrupa. Salgın sonrası, böyle bir travmadan çıkan Avrupa'nın da 'hadi artık araba alalım' diyeceğini sanmıyoruz. Yaz geliyor, taleplerde ciddi bir azalma olacak. Örneğin biz kendi sektörümüzde yüzde 30 ila 40 oranında bir daralma bekliyoruz. Ülkeler ve kurumlarda bugüne dek endeksler büyüme odaklıydı. Ancak bundan sonra tüm sektörlerin bu süreçte farklı yaratıcı yaklaşımları öğrenmek zorunda olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Yaratıcılık ve dijitalleşme önemli"

Yaşanan bu süreçle birlikte 2021-2023 yıllarında yaratıcılık ve dijitalleşmenin oldukça önemli olacağını vurgulayan Büyükkuşoğlu Serter, 'Bu sürece dair üç senaryo var. Bu dönemden 1-3 ay ya da 3-6 ay arasında çıkacağız. Veya yılsonuna kadar devam edecek. Dokuz aya kadar işlerin çok fazla açılmayacağı, 9-12 ay arasında hafif toparlanma sürecini geçireceğimizi ve bu süreci atlatabilen şirketlerle birlikte 2021 ila 2023 yılları arasında iyileşmenin başlayacağını düşünüyoruz" dedi.

"Kadın liderliğinin altın dönemi yaşanıyor"

Kadın liderler tarafından yürütülen krizleri de değerlendiren ve kadın liderliğinin altın döneminin yaşandığını söyleyen Büyükkuşoğlu Serter, "Kadın liderlerin "ben" merkezi yönetimden çok "biz" merkezli, yani aslında bir anne gibi yönetimi söz konusu. Anne nasıl ailesini yönetir? Önce çocukların iyiliğini düşünerek başlar, onları korur, en son kendisi gelir. Dolayısıyla şu an ihtiyaç duyulan bu tarz bir liderlik. Herkesin derdinden anlayan, herkesi korumak isteyen liderlik çok önemli. Bence kadın liderliğinin öne çıkmasının sebebi bu." şeklinde konuştu.

"Now-Gen bu süreçte liderliğe talip olmalı"

Bu süreçte Now-Gen'in liderliğe talip olması gerektiğini belirten Büyükkuşoğlu Serter, "Bir Now-Gen'in en verimli olduğu zamanların 40 ila 55 yaş arası olduğunu düşünüyorum. Eğer 50'li yaşlardan sonra bir lider pozisyonuna çıkılıyorsa genç ve çok verimli zamanları harcıyoruz, şirketimizin büyümesi için kullanmıyoruz demektir" dedi.

Kaynak: Bültenler

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