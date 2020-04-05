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Avrupa Birliği, Almanya, İhracat, Ekonomi

Otomotiv sektöründe mart ayında 2,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Türkiye otomotiv sektörünün mart ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 azalarak 2,1 milyar dolar oldu.

05.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:42
Otomotiv sektöründe mart ayında 2,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Türkiye otomotiv sektörünün mart ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 azalarak 2,1 milyar dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörü mart ayında geçen yılın aynı ayına göre 2,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisinin ocak-mart dönemini kapsayan ilk çeyreğindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalışla 7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin toplam ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 15,4 oldu. Mart ayında tüm ana ürün gruplarında çift haneli düşüş olurken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatta ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 düşüş yaşandı.

Binek otomobil ihracatı yüzde 33 azaldı

Mart ayında ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 33 azalarak 789 milyon dolara geriledi. Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 19 azalarak 770 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 35 azalarak 301 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 44 azalarak 103 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tedarik endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracatta yüzde 22 azalma görülürken, Fransa'ya yüzde 42, Birleşik Krallık'a yüzde 28, İtalya'ya yüzde 34 düşüş, Romanya'ya yüzde 12 artış oldu. Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 49, İtalya'ya yüzde 75, İsrail'e yüzde 47, Almanya'ya yüzde 32, Polonya'ya yüzde 24 düşüş yaşanırken, Belçika'ya yüzde 24, Mısır'a yüzde 118, ABD'ye yüzde 33 artış kaydedildi.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda İtalya'ya yüzde 50, Almanya'ya yüzde 14, Birleşik Krallık'a yüzde 49, Fransa'ya yüzde 59, ABD'ye yüzde 54 ihracat düşüşü, Slovenya'ya ise yüzde 50 ihracat artışı yaşandı.

Almanya'ya 292 milyon dolarlık ihracat

Endüstrinin en büyük pazarı olan Almanya'ya martta yüzde 25 azalmayla 292 milyon dolar ihracat yapıldı.

Fransa'ya yüzde 46 düşüşle 183 milyon dolar, Birleşik Krallık'a da yüzde 26 gerilemeyle 181 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Geçen ay önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 56,5, İspanya'ya yüzde 47, Polonya'ya yüzde 29, İsrail'e yüzde 40, Romanya'ya yüzde 26 ihracat düşüşü, Slovenya'ya yüzde 14, Mısır'a yüzde 51 artış yaşandı.

Almanya'ya yönelik düşüşte tedarik endüstrisi ve binek otomobiller, Fransa ve İtalya'ya yönelik düşüşte binek otomobiller, Birleşik Krallık'a olan düşüşte ise eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatlarında gerileme yaşanmasının etkili olduğu bildirildi.

Slovenya'ya eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda, Mısır'a ise binek otomobillerde kaydedilen artışlar ihracata katkı yaptı.

Geçen ay ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 31 düşüşle 1 milyar 518 milyon dolar oldu. AB ülkeleri, endüstri ihracatından yüzde 73,6 pay aldı.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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