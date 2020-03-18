Otomotiv sektöründe koronavirüs aksaklığı yaşanmıyor Otomotiv sektörü temsilcileri, dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı birtakım tedbirler aldıklarını ve üretimin devam ettiğini belirtirken, müşteri trafiğinde geçen haftaya göre büyük bir gerileme yaşanmadığını ifade ediyor.

Otomotiv sektörü temsilcileri, dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı birtakım tedbirler aldıklarını ve üretimin devam ettiğini belirtirken, müşteri trafiğinde geçen haftaya göre büyük bir gerileme yaşanmadığını ifade ediyor. Kaynak: Dunya.com