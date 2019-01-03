Otomotiv Sektöründe Kalifiye Eleman Sorunu

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 13 No'lu Ulaşım Araçları İmalat, Satış ve Onarımı Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Kisin, otomotiv sektöründe kalifiye eleman ve çırak bulamakta zorlandıklarını söyledi.

Kisin, sektöre ilişkin yaptığı açıklamada, personel sorununa dikkat çekerek, çıraklıktan yetişmiş elemana kadar her kademede personel bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Otomotiv sektörünün özellikle televizyonlarda yanlış tanıtılmasının sıkıntısını yaşadıklarına değinen Kisin, "Eğitimdeki eksikler ve halkımızın yanlış yönlendirilmesi nedeniyle sektörde yetişmiş eleman bulmakta zorlanıyoruz. Geçmiş yıllarda çalışanlarımız küçük yaşlarda bu sektöre adım atıp tecrübe kazanırken, günümüzde aileler çocuklarını göndermek istemiyor. Çocukları liselerde meslek liselerini tercih etsin, gelip işletmelerde staj yapsın istemiyor. Oysa çocuklarımız bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz. Bu konuların görüşülüp çözüm üretilmesi şarttır" dedi.

Bir taraftan kalifiye eleman sorunu yaşarken diğer taraftan mevcut personelle yola devam etmekte zorlandıklarını anlatan Kisin, "Ülke olarak zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Mevcut ekonomik şartlarda maliyetlerimizi karşılayamazken tekrar yeni yılda asgari ücretlere yapılacak olan artış işletmelerimizi büyük ölçüde zorlayacaktır. Eğer bu konuda devlet desteği olmazsa, işletmelerimiz ayakta tutmakta zorlandığımız bu günlerde yapılacak bu artışlarla mevcut işsizler ordusuna yenilerinin katılması kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

"İşveren üzerindeki istihdam maliyeti azaltılmalı"

"Hükümetimiz asgari ücret artışını işverene fazla yük getirmeden karşılayacak kanuni düzenlemeler yapmalı" diyen Kisin, "Biz işverenler olarak birlikte çalıştığımız her bir kardeşimize daha fazla ücret vermeyi canı gönülden isteriz. Sonuçta bizler çalışanlarımızla birlikte bir aileyiz. Ancak bu şartlarda bunun mümkün olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. En azından bu geçiş, toparlanma sürecinde işverenin elini rahatlatacak iyileştirmeler hayat kurtaracaktır" şeklinde konuştu.

"Otomotiv köyü kurmayı hedefliyoruz"

Kisin, bir diğer sorun olarak galericiler sitesini gösterdi. Kentin küçük sanayi sitelerine ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Kisin, sanayi sitelerinin organize sanayi bölgelerinin fidanlığı olduğunu, kentin küçük sanayi sitelerine ve galericiler sitelerine ihtiyaç duyduğunu ifade etti. En son Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ziyaretini hatırlatan Kisin, şöyle devam etti; "Bakanımız bu ziyareti sırasında özellikle sektörel sanayi siteleri konusunda açık çek vermişti. Bu konuda da duyarlılık gösterilmesini, çalışmaların kolaylaştırılıp hızlandırılmasını ve 2019 yılında sonuç alabilmeyi bekliyoruz."

Bu çalışmanın bir adım daha ileri taşınabileceğini de ifade eden Kisin, komite olarak yürüttükleri 'otomotiv köyü' çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 400 dönüm alan üzerine bir otomotiv köyü kurmak istediklerini kaydeden Kisin, bu projelerini hayata geçirebilmek için Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 1/5.000'lik planlarını çıkarmasını beklediklerini anlattı. İlgili kurumlarla arazi tahsisi için görüştüklerine değinen Kisin, tahsis yapılması halinde 18 ay içinde projeyi bitirebileceklerini söyledi. Köy içerisinde sıfır ve ikinci el araç satışları yapılacağını dile getiren Kisin, "Aynı zamanda noterden bankaya, eğitim salonlarından test sürüş alanlarına, botanik bahçesinden postaneye, lastikçiye, çocuk oyun parkından, otele, sosyal donatılara kadar ihtiyaç duyulabilecek her birimin bu köyde yer almasını planlıyoruz" dedi.

"Fiyat standardı getirilmeli"

Sektörde yaşanan bir diğer sıkıntı olarak yapılan işlerde belli bir fiyat standardı bulunmamasını gösteren Kisin, bu durumun sektörü de piyasaları da zorladığını anlattı. Ekonomik durgunlukla birlikte maliyet hesaplarının daha çok ön plana çıkmaya, yüksek fiyatların göze gelmeye başladığına değinen Kisin, "Maalesef sektörümüzde belli bir fiyat standardı bulunmuyor. Sebebi de işletmelerimizin verdikleri hizmet kalemine göre maliyetlerinin farklı olması. Bunun çözümünün de işletmeleri kendi arasında sınıflandırmaktan geçtiğine inanıyorum. Yapılan iş aynı gibi gözükmesine rağmen bu işler verilen hizmetin kalitesine, kullanılan ürünlerin kalitesine göre değişiyor. Bu nedenle işletmeler belirli kriterler göz önünde bulundurularak A, B, C sınıfı gibi TSE uygunluğu göz önüne alınarak sınıflandırılabilir. Böylece birbirlerine boğdurulmaz. Komite olarak yeni yılda üzerinde çalışacağımız bir diğer konu bu olacak" diye konuştu.

"Araç satışları ciddi ölçüde azaldı"

Mersin'de sektörde 2018 yılını değerlendiren Kisin,özellikle döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle bir dönem araç satışlarının durma noktasına geldiğini söyledi. Karlılık oranlarının kalmaması, satışların düşmesiyle birlikte bazı oyuncuların sektörden çıkmak durumunda kaldığını belirten Kisin, bu dönemde ikinci el satışlarıyla tamir bakım yaptıranların daha fazla olduğunu söyledi. Tamir, bakım için gelen kişilerin de ancak birinci derecede zorunlu olan tamir bakımı yaptırmayı tercih ettiğine değinen Kisin, bu durumu ise şöyle açıkladı: "Örneğin yağ değiştirmek için gelen bir araç sahibinin aslında filtreler ya da borular dahil set olarak değişim yaptırması gerekirken o yalnızca günü kurtarabilecek yağı değiştirmeyi tercih ediyor." - MERSİN

Kaynak: İHA