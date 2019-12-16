Otomotiv sektörü temsilcileri Polonya'da iş görüşmeleri yaptı

16.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:34

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin dış ticarette uzmanlaşması hedefiyle başlatılan "Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüleri Kurmak Projesi" kapsamında ilk yurt dışı programı Polonya'da gerçekleştirildi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu çerçevesinde Bursa otomotiv sektörü temsilcileri, Polonya'da ikili iş görüşmeleri yaptı.

Oda Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan'ın başkanlık ettiği heyette, proje ortakları arasında yer alan Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile 10 firmanın temsilcisi yer aldı.

Başkent Varşova'da, Polonya Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen programda, ülkenin önde gelen firmalarıyla iş görüşmeleri yapan heyet üyeleri, ayrıca sektörde faaliyet gösteren ilgili kurum ve firmaları da ziyaret ederek Polonya pazarına ilişkin bilgi aldı.



Heyet, ilk olarak Polonya Ticaret Odası'nda, Polonya Ticaret Odası Şef Ekonomisti Piotr Soroczynski, Yatırım ve Ticaret Ajansı Stratejik Sanayi Müdürü Grzegorz Galczynski ile Otomotiv Kümesi yetkilisi Lukazs Brzostek'in katılımıyla düzenlenen toplantıya iştirak etti.

Koçaslan, buradaki konuşmasında, otomotiv endüstrisinin Bursa'nın en büyük ihracatçı sektörü konumunda yer aldığını belirterek, sektörün, gelişmiş altyapı, genç ve eğitimli iş gücü, güçlü tedarik zinciri ve 50 yılı aşkın üretim tecrübesine sahip olduğunu ifade etti.

Bursa'nın gerek iç piyasa gerek uluslararası pazarlarda rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Koçaslan, şunları kaydetti:

"AB'ye uyum çalışmaları kapsamında, AB ürün ve çevre standartlarının kabul edilmesiyle şirketlerimizin pek çoğu AB mevzuatına uygun kalite sistem sertifikalarını alarak dünya standartlarında kalifikasyon seviyelerine ulaştı. Bursa sanayisi otomotivde teknoloji ve uluslararası sertifika konularında artık çok ileri bir aşamada. BTSO olarak bizler de gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Bursa'nın bu konumunu daha da güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüleri Kurmak Projesi ile hem odalarımız arasındaki iş birliğini hem de iş insanlarımız arasındaki ticareti artırmayı hedefliyoruz. Son yıllarda iddialı büyüme grafiğini sürdüren Polonya, ülkemizin Orta Avrupa'daki en önemli ticaret ortağı konumunda. Özellikle otomotiv endüstrisinde iş birliği için önemli fırsatlara sahibiz. Bu etkinliğin hızla büyüyen ve gelişen iki ülkenin 10 milyar avroluk ticaret hacmi hedefine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum."

Celkanlı da oda olarak böyle bir projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Polonyalı firmaları Kilis'te bulunan 13 milyon metrekare alana sahip yeni sanayi bölgesinde yatırım yapmaya davet etti.

"Bu projeyle yeni iş birliklerine imza atacağımıza inanıyorum"

Soroczynski de Polonya'nın, AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden olduğunu bildirdi.

Polonya'nın üreten bir ülke olduğuna işaret eden Soroczynski, "Otomotiv, Polonya sanayi üretiminde yüzde 13 paya sahip. Sektörde ağırlıklı olarak motor parçaları ve yedek parça üretimi yapılıyor. Avrupa'da 4'üncü, dünyada ise 9'uncu büyük tedarikçi konumundayız. Bursa'nın otomotiv sektöründeki potansiyelini biliyoruz. Bu projeyle yeni iş birliklerine imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı Stratejik Sanayi Müdürü Galczynnski de otomotiv sektöründe elektrikli araçlara geçiş süreci yaşandığını hatırlattı.

Ülkelerini bu dönüşüme hazırlamayı hedeflediklerini belirten Galczynski, şunları kaydetti:

"2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli taşıt hedefimiz bulunuyor. Devlet kurumlarına ait araçların yüzde 25'i elektrikli olacak. Ar-Ge çalışmalarımız bu yönde yoğunlaşmış durumda. Elektrikli araçlar üzerine toplam tutarı 2,4 milyar avroya ulaşan 17 proje yürütüyoruz. Sektörün güçlü ülkelerinden Türkiye ile de iş birliğimizi artırmak istiyoruz."

Daha sonra iki ülke firmaları arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. BTSO heyeti ayrıca Polonya Silesia Otomotiv Kümelenmesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı, ülkenin otomotiv sektörünün önde gelen firmaları Kirchoff ve Maflow Grup'un üretim tesislerini gezdi.

Kaynak: AA