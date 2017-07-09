Otomotiv Sektörü Neden Dijital Ekranlara İhtiyaç Duyar?

iDisplay Genel Müdür Yardımcısı Serap Şahin Tunç dijital ekran çözümlerinin otomotiv sektörü için önemini Wise TV'ye açıkladı. Ticaretin yoğun olduğu sektörlerden biri olan otomotiv sektörünün bu nedenle sürekli bir gelişim içinde olduğunu, firmaların yeni ürünleri tanıtırken daha dikkat çekici tanıtım yöntemlerine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Tunç, dijital ekranların, renk, parlaklık, çözünürlük kalitesi ve video uygulama seçenekleri sayesinde, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu dikkat çekici tanıtımlar için en uygun ve etkili reklam mecrası olduğunu sözlerine ekledi.