"Otomotiv şehri" Sakarya'da 2020'de üretilen her 100 araçtan 76'sı ihraç edildi

Türk otomotiv sanayisinin geçen yılki dış satışlarında yüzde 21 paya sahip olan Sakarya, ihraç ettiği 195 bin 504 araçla ülke ekonomisine 4 milyar 3 milyon 855 bin dolar döviz girdisi sağladı.

Türk otomotiv sanayisinin geçen yılki dış satışlarında yüzde 21 paya sahip olan Sakarya, ihraç ettiği 195 bin 504 araçla ülke ekonomisine 4 milyar 3 milyon 855 bin dolar döviz girdisi sağladı.

İhracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunan Sakarya, geçen yıl 153 ülke ve 10 serbest bölgeye yaklaşık 4,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayisi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları sektörleriyle dikkatleri üzerine çeken kentte, en çok ihracat 4 milyar 3 milyon 855 bin dolarla otomotiv sektöründe yapıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de 2020 yılında traktör de dahil üretilen 1 milyon 335 bin 957 araçtan 930 bin 38'i ihraç edildi. Bu rakamda yüzde 21'lik paya sahip olan Sakarya, ürettiği 255 bin 693 aracın yüzde 76,4'üne denk gelen 195 bin 504'ünü ihraç etti. Sakarya, böylece banttan indirilen her 100 araçtan 76'sını yurt dışına sattı.

Kentte faaliyet gösteren Toyota, Otokar ve TürkTraktör firmaları, söz konusu dönemde 219 bin 391 otomobil, 213 kamyonet, 637 otobüs, 922 midibüs, 193 küçük kamyon, 34 bin 337 traktör üretti.

Toyota üretim ve ihracatta lider

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota zirvedeki yerini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görülmesiyle kentte bulunan otomotiv firmaları tarafından alınan tedbirler kapsamında mart ayı içerisinde üretimin geçici süreliğine durdurulmasıyla nisan ayında üretim yapmayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 11 Mayıs'tan itibaren yeniden üretime başladı.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, yılın 11 aylık döneminde toplamda 219 bin 391 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modelleri üretti, bunun yüzde 82,9'una denk gelen 182 bin 89 aracı ihraç etti.

Geçen yıl 34 bin 337 traktör üreten TürkTraktör ise üretiminin yüzde 36,5'ine denk gelen 12 bin 553 traktörü yurt dışına sattı.

Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketlerinden Otokar da koronavirüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik önlemler kapsamında 25 Mart'ta üretim faaliyetlerine ara verdi. Mayıs ayı içerisinde yeniden üretime başlayan Otokar, 2020'de ürettiği 1965 aracın 862'sini ihraç etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan