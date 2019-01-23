Otomotiv Satış Sonrası Sanayi ve Tuning Fuarı İçin Geri Sayım Başladı

Otomotiv Satış Sonrası Sanayi ve Tuning Fuarı 27 Şubat ve 1 Mart tarihleri arasında Shenzhen Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Otomotiv Satış Sonrası Sanayi ve Tuning Fuarı-Özel Global Satış Sonrası Otomotiv Ticaret Platformu (AAITF), 27 Şubat ve 1 Mart tarihleri arasında Shenzhen Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre; 3 günlük fuar süresince 100 binden fazla ziyaretçinin, 3 bin marka, 18 bin yeni ürün ve ileri teknolojiye sahip 30 otomotiv sanayi faaliyetiyle buluşacağı bildirildi.

Fuarın, en güncel satış sonrası pazar ürünlerini sergileyeceği ifade edildi. Fuarın, satış sonrası otomotiv pazarı trendlerindeki hızlı gelişimi temsil ettiği, satış sonrası, yabancı pazar ve yükselen kanalları içerecek şekilde çok sayıda kategoriyi içerdiği aktarıldı.

Yeni modeller yer alacak

Fuarda kapsamında ticari ağ ve yeni iş geliştirmeye yönelik çok sayıda endüstriyel konferans, seminer ve forum gerçekleştirileceği kaydedildi. Oturumların, tüm katılımcıların işlerinde uygulayabilecekleri yeni fikirler ve çözümler edinmesini sağlayacağı, sergilenen yeni ürünlerin, tüm endüstrideki yeni ürünlerin yüzde 85'ini temsil ettiği ve satış sonrası otomotiv pazarındaki en güncel modellere yer verileceği vurgulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA