HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Otomotiv satış sonrası pazarında üretim artıyor

Koronavirüs salgınına rağmen çarkların durmadığı otomotiv satış sonrası sektöründe, "Üretime ve hizmete devam" diyenlerin sayısı artıyor.

Otomotiv satış sonrası pazarında üretim artıyor
05.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:38

Koronavirüs salgınına rağmen çarkların durmadığı otomotiv satış sonrası sektöründe, "Üretime ve hizmete devam" diyenlerin sayısı artıyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği'nin (OSS), "3. koronavirüs etki araştırması"na göre, üretime devam eden şirketlerin oranı yükselişe geçti.

Ara veren şirketler ise bu ay çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. Üretimin yükselişe geçmesi ile birlikte yaşanan kapasite artışının bu ay da devam edeceği belirtildi. OSS üyeleri, anket sonuçlarına göre satışlarda yaşanacak artışlar konusunda ise önceki aylara nazaran çok daha iyimser bir tablo ortaya koydular. Ayrıca araştırmada; hem evden çalışma sistemini tercih eden hem de vardiyalı çalışma sistemini seçen dağıtıcı ve üretici üyelerin oranında artış yaşanırken, sektör temsilcilerinin ofislerine geçiş süreçlerini de bu aydan itibaren hızlandırdığı aktarıldı.

Sektörün öncelikli problemleri ise değişmedi. "İş ve ciro kaybı" ilk sırada yer alırken, onu çalışanların motivasyonunu kaybetmesi ve nakit akışında yaşanan sıkıntılar takip etti. Ayrıca sektör temsilcileri, 2019'a nazaran bu yıl cirolarında yüzde 15'lik bir düşüş beklediklerini söyledi

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgının ardından sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. İlkini 30 Mart haftasında, ikincisini ise 13 Nisan haftasında gerçekleştirdiği anket çalışmasına 25 Mayıs haftasında düzenlediği üçüncü çalışmasıyla devam eden OSS, bir ayı aşkın zamanda sektörde yaşanan değişimleri ve başta Haziran ayından beklentileri gözler önüne serdi.

Derneğin üçüncü anketine 69'u dağıtıcı, 45'i üretici olmak üzere toplam 114 üye katıldı. Sektördeki çalışma şartlarına yer verilen ankete göre, hem evden çalışma sistemine geçen hem de vardiyalı olarak çalışma sistemini tercih eden üyelerin sayısında artış yaşandı. Söz konusu oran ilk ankette yüzde 24, ikinci ankette ise yüzde 25'i bulurken, son ankette ise yüzde 47'ye yükseldi. Sadece evden çalışma sistemini tercih eden üyelerin oranı yüzde 15'e, sadece vardiyalı çalışma sistemini seçenlerin oranı ise yüzde 16'ya geriledi. Ayrıca ilk ankette yüzde 12, ikincisinde yüzde 7 olan normal çalışma düzenini sürdüren üyelerin oranı da yüzde 18'e çıktı. Çalışmayı tamamen durduran üyelerin oranında ise yüzde 2'ye kadar geriledi.

Eski düzene geçiş bu ay başlıyor

Ankette firmaların ofislerine dönüş planları da mercek altına alındı. Katılanların yüzde 9'u Mayıs ayında eski düzenlerine geçtiğini açıklarken, yüzde 28'lik kesim bu ayın başında, yüzde 19'luk kesim Haziran ayının ortasında, katılımcıların yüzde 20'si de Temmuz ayının başında ofis düzenine geçmeyi planladığını aktardı. Ayrıca katılımcıların yüzde 14'ünün düzenini hiç değiştirmediği, yüzde 7'sinin bu konuda bir karar vermediği, tamamen dağıtıcı üyelerden oluşan yüzde 1'lik kesimin de eski ofis düzenine geçmeyeceği ortaya çıktı. Ankette üyelere saha ekiplerinin fiziki ziyaretlere başlama planlamaları da soruldu. Katılımcıların yüzde 13'ü ziyaretlere Mayıs ayında başladığını belirtirken, yüzde 32'si bu ayın başında, yüzde 21'i bu ayın ortasında, yüzde 23'ü de Temmuz ayında ziyaretlerine başlayacağını aktardı. Katılımcıların yüzde 5'inin bu konuda herhangi bir ara vermediği, yüzde 3.5'lik bir kesimin ise eski düzenine dönmeyi düşünmediği ortaya çıktı.

Satışlar artıyor

Şirketlerin satışlarında ise Mayıs ayında artış yaşandı. İştirakçiler, bu artışın haziran ayında da devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Ankete göre Mayıs ayında sektördeki satışlarda ortalama yüzde 45 oranında düşüş gözlemlenirken, söz konusu oran Mart ayında yüzde 47, Nisan ayında ise yüzde 52'ye kadar çıkmıştı. Ankete göre Haziran ayında ise satışlarda ortalama yüzde 28 düşüş öngörüldüğü belirlendi.

Bütün bunlarla birlikte sektör temsilcileri 2019'a oranla, bu yıl cirolarında yüzde 15'lik bir düşüş beklediklerini açıkladı. Katılımcıların yüzde 73'ü de yaşanan krizin ve etkilerinin Haziran sonrasında da devam edeceğini düşündüğünü belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak Ekonomi
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor Ekonomi
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Ekonomi
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi Ekonomi
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Adnan Menderes Berat Albayrak Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ebru Şallı İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Falcao Metin Oktay Nihat Özdemir Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Karar Fenerbahçe Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Otomotiv satış sonrası pazarında üretim artıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 12:38:41. #1.15#
title