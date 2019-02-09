Otomotiv Sanayii Derneği, Yılın İlk Verilerini Açıkladı

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 2019'un Ocak ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 109 bin 871 adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam otomobil üretimi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 azalarak 71 bin 397 adet oldu.

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2019 yılının Ocak ayına ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. 2018 yılında üretim ve ihracatta 1 milyon adedini aşan otomotiv sanayii, 2019 yılına iç pazarda ciddi bir daralma yaşayarak başladı. İç pazardaki daralmanın etkisiyle üretim daralma gösterirken ihracatta ise denge nispeten korundu. OSD'nin açıkladığı verilere göre, Ocak ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 109 bin 871 adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam otomobil üretimi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 azalarak 71 bin 397 adet oldu. Bu dönemde, toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 azalarak 14 bin 775 adet düzeyinde gerçekleşti. Otomobil pazarı ise yüzde 59 oranında azaldı ve 10 bin 979 adete geriledi.

Yıla 2,4 milyar dolarlık ihracatla başladık

İhracattaki istikrarını korumayı sürdüren Türk otomotiv sanayii, 2019 yılının ilk ayında iç pazardaki kaybı ihracat performansı ile dengelemeye çalıştı. OSD verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında adet bazında sadece yüzde 1 oranında azalarak 93 bin 760 adet, otomobil ihracatı ise yüzde 20 oranında azalarak 58 bin 807 adet seviyesinde gerçekleşti. Toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 2 artarak 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 15 azalarak 812 milyon dolar oldu. Euro bazında toplam ihracat yüzde 9 oranında artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 9 oranında azalarak 711 milyon euro seviyesinde seyretti.

Ticaride ihracattaki artış etkisiyle üretim yatay seyretti, pazar daraldı

Ticari araç grubunda Ocak ayında ihracatta yüzde 67 artış yaşandı. İhracatın pozitif etkisi ile toplam üretim Ocak'ta yine sadece yüzde 1 seviyesinde azalırken, ağır ticari araç grubunda üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azaldı. Hafif ticari araç grubunda ise yüzde 1 oranında artış yaşandı. 2018 yılı Ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 62, hafif ticari araç pazarı yüzde 60 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 72 daraldı. Son 10 yıllık pazar ortalamalarına bakıldığında, 2019 yılı Ocak ayında toplam pazar yüzde 56, otomobil pazarı yüzde 52, hafif ticari araç pazarı yüzde 64 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 78 oranlarında düşüş yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA