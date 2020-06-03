Otomotiv pazarının lideri Renault oldu Türkiye'de üretim yapan Renault, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarda, liderliği Fiat'tan geri alarak ilk sıraya yerleşti.

Türkiye'de üretim yapan Renault, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarda, liderliği Fiat'tan geri alarak ilk sıraya yerleşti.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği bilgilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artarak 183 bin 95 adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, 2020 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 146 bin 528 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,9'luk yükselişle 36 bin 567 adede ulaştı.

Yalnızca mayıs değerlendirildiğinde, 2020 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı mayıs ayına göre yüzde 2,4 azalarak 32 bin 235 adet olarak belirlendi.

En çok satan 5 marka

Renault yılın ilk 5 aylık dönemde gerçekleştirdiği 25 bin 36 adetlik satışla, ilk dört aylık satışlarda ilk sırada yer alan Fiat'ı geri de bırakarak yeniden Türkiye otomotiv pazarının lideri oldu.

Ardından 24 bin 946 adetle Fiat ve 19 bin 294 adetle Volkswagen sıralandı.

Ford 19 bin 15 adetle dördüncü ve Peugeot da 14 bin 479 adetle beşinci sırada yer aldı.

10 adetten az satan markalar

Markaların hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında yine Renault 24 bin 211 adetlik satışla birinci oldu. Bunu 15 bin 981 adetle Fiat ve 15 bin 441 adetlik satışla da Volkswagen izledi.

Söz konusu dönemde Infiniti marka otomobil satışı yapılmazken Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini ve Maserati gibi ultra lüks segmenti temsil eden markalar 10 adetin altında satış yaptı.

Hafif ticaride en çok satanlar

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise ocak-mayıs döneminde 13 bin 423 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı.

Bunu 8 bin 965 adetle Fiat izledi. Ardından 3 bin 853 adetle Volkswagen sıralandı.

Bu dönemde Peugeot, 1.896 adetle en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördünce sırada yer aldı. Mercedes-Benz ise 1.547 adetle beşinci sırada konumlandı.

Otomobilde sedan, hafif ticaride van tercih edildi

Öte yandan otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,7 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,2 payla SUV, yüzde 22,8 payla da HB otomobiller takip etti.

Söz konusu dönemde hafif ticari arac¸ pazarı go¨vde tipine go¨re, van gövde tipi yüzde 74 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 12,5 payla ikinci sırada yer aldı.

Bunları, yüzde 7,3'le pick-up ve yüzde 6,2 ile de minibüs takip etti.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM ALFA ROMEO 0 19 19 0 0 0 0 19 19 ASTON MARTIN 0 6 6 0 0 0 0 6 6 AUDI 0 3.123 3.123 0 0 0 0 3.123 3.123 BENTLEY 0 6 6 0 0 0 0 6 6 BMW 0 2.798 2.798 0 0 0 0 2.798 2.798 CITROEN 0 6.337 6.337 0 1.202 1.202 0 7.539 7.539 DACIA 0 6.745 6.745 0 1.489 1.489 0 8.234 8.234 DS 0 212 212 0 0 0 0 212 212 FERRARI 0 8 8 0 0 0 0 8 8 FIAT 15.813 168 15.981 7.950 1.015 8.965 23.763 1.183 24.946 FORD 846 4.746 5.592 12.837 586 13.423 13.683 5.332 19.015 HONDA 5.270 756 6.026 0 0 0 5.270 756 6.026 HYUNDAI 1.750 4.902 6.652 0 293 293 1.750 5.195 6.945 INFINITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ISUZU 0 0 0 247 20 267 247 20 267 IVECO 0 0 0 0 392 392 0 392 392 JAGUAR 0 86 86 0 0 0 0 86 86 JEEP 0 1.161 1.161 0 0 0 0 1.161 1.161 KARSAN 0 0 0 158 0 158 158 0 158 KIA 0 2.909 2.909 0 316 316 0 3.225 3.225 LAMBORGHINI 0 7 7 0 0 0 0 7 7 LAND ROVER 0 737 737 0 0 0 0 737 737 LEXUS 0 40 40 0 0 0 0 40 40 MASERATI 0 7 7 0 0 0 0 7 7 MAZDA 0 49 49 0 0 0 0 49 49 MERCEDES-BENZ 0 4.719 4.719 0 1.547 1.547 0 6.266 6.266 MINI 0 364 364 0 0 0 0 364 364 MITSUBISHI 0 134 134 0 764 764 0 898 898 NISSAN 0 2.078 2.078 0 286 286 0 2.364 2.364 OPEL 0 8.862 8.862 0 530 530 0 9.392 9.392 PEUGEOT 0 12.583 12.583 0 1.896 1.896 0 14.479 14.479 PORSCHE 0 97 97 0 0 0 0 97 97 RENAULT 21.487 2.724 24.211 0 825 825 21.487 3.549 25.036 SEAT 0 3.787 3.787 0 0 0 0 3.787 3.787 SKODA 0 4.444 4.444 0 0 0 0 4.444 4.444 SMART 0 41 41 0 0 0 0 41 41 SSANGYONG 0 62 62 0 113 113 0 175 175 SUBARU 0 225 225 0 0 0 0 225 225 SUZUKI 0 634 634 0 0 0 0 634 634 TOYOTA 8.127 781 8.908 0 248 248 8.127 1.029 9.156 VOLKSWAGEN 0 15.441 15.441 0 3.853 3.853 0 19.294 19.294 VOLVO 0 1.437 1.437 0 0 0 0 1.437 1.437 TOPLAM: 53.293 93.235 146.528 21.192 15.375 36.567 74.485 108.610 183.095

Kaynak: AA