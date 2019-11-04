Otomotiv pazarında yüzde 127.5 artış!
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bankaların taşıt kredilerinde faizleri keskin şekilde düşürmesinin ardından Ekim ayında düşük baz etkisinin de katkısıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 127.5 artışla 49 bin 75 adede çıktı.
04.11.2019 11:46
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bankaların taşıt kredilerinde faizleri keskin şekilde düşürmesinin ardından Ekim ayında düşük baz etkisinin de katkısıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 127.5 artışla 49 bin 75 adede çıktı.
Kaynak: Dunya.com