Otomotiv pazarı ocak-nisan döneminde yüzde 26,3 arttı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 26,3 büyürken, satışlar bu yılın nisan ayı ile geçen yılın nisan ayı kıyaslandığında yüzde 14,6 azaldı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 26,3 büyürken, satışlar bu yılın nisan ayı ile geçen yılın nisan ayı kıyaslandığında yüzde 14,6 azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-nisan döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 artarak 150 bin 860 adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine go¨re yüzde 30,3 artarak 121 bin 455 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari arac¸ pazarı da yüzde 12,2 artarak 29 bin 405 adede ulas¸tı.

Pazar nisan ayında azaldı

Nisan ayına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari arac¸ pazarı 2019'un aynı ayına göre yüzde 14,6 azalarak 26 bin 457 adet oldu.

Nisanda otomobil satıs¸ları bir o¨nceki yılın aynı dönemine go¨re yüzde 10,6 gerileyerek 21 bin 825 adet olarak kayıtlara geçerken, hafif ticari arac¸ pazarı yüzde 29,3 azalışla 4 bin 632 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari arac¸ pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satıs¸larına go¨re yüzde 60,9 azaldı. Sadece otomobil pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satıs¸larına go¨re yüzde 57,1 ve hafif ticari arac¸ pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satıs¸larına go¨re 72,4 azalış gösterdi.

115 adet elektrikli ve 3 bin 832 adet hibrit otomobil satıldı

2020 yılı nisan ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 31,4 artarken, 1600-2000cc aralıgˆındaki otomobil satıs¸ları yüzde 8,3 ve 2000cc u¨stu¨ otomobil satıs¸ları da 33,6 geriledi.

Otomobil pazarı motor tipine go¨re değerlendirildiğinde, benzinli otomobil satıs¸ları 58 bin 146 adetle yüzde 47,9 pay, dizel otomobil satıs¸ları 54 bin 1 adetle yüzde 44,5 pay, otogazlı otomobil satıs¸ları 5 bin 361 adetle yüzde 4,4 pay aldı.

Ayrıca, nisan sonunda 115 adet elektrikli ve 3 bin 832 adet hibrit otomobil satıs¸ı gerc¸ekles¸ti.

En çok yine sedan tercih edildi

Nisan sonunda otomobil pazarının yüzde 83,4'u¨nu¨ vergi oranları du¨s¸u¨k olan A, B ve C segmentlerindeki arac¸lar olus¸turdu. C segmenti otomobiller 73 bin 779 adetle yüzde 60,7, B segmenti otomobiller de 27 bin 50 adetle yüzde 22,3 pay aldı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi, yüzde 45,3 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,7 pay ve 36 bin 129 adet satıs¸ ile SUV, yüzde 21,5 pay ve 26 bin 154 adet satıs¸ ile Hatchback otomobiller takip etti.

Söz konusu dönemde hafif ticari arac¸ pazarı go¨vde tipine go¨re, van go¨vde tipi yüzde 75,1 payla en c¸ok tercih edilen go¨vde tipi olurken, kamyonet go¨vde tipi yüzde 11,6 payla ikinci sırada yer aldı. Bunları, yüzde 6,8'le pick-up ve yüzde 6,5'le de minibüs takip etti.

Kaynak: AA