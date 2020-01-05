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Otomotiv, ihracatta üst üste 14’üncü kez şampiyonluğa ulaştı

Türkiye ekonomisinin lideri otomotiv, 2019 yılı ihracat performansında bir önceki seneye göre yüzde 3 düşüş yaşamasına rağmen üst üste 14'üncü kez ihracat şampiyonu oldu.

05.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:16
Otomotiv, ihracatta üst üste 14’üncü kez şampiyonluğa ulaştı

Türkiye ekonomisinin lideri otomotiv, 2019 yılı performansında bir önceki seneye göre yüzde 3 düşüş yaşamasına rağmen üst üste 14'üncü kez şampiyonu oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre sektör ihracatı 2019 yılında 30,6 milyar dolar oldu.

Kaynak: Dunya.com

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