Otomotiv ihracatında Bursa nisan ayının lideri oldu

Otomotiv endüstrisinde bu yılın nisan en fazla ihracat gerçekleştiren il Bursa oldu.

Otomotiv endüstrisinde bu yılın nisan en fazla ihracat gerçekleştiren il Bursa oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, bu yılın nisan ayında 2 milyar 466 milyon dolarlık ihracatla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olmaya devam etti.

Bu yılın nisan ayında geçen yılın nisan ayına kıyasla en fazla ihracat artışı da yüzde 313,5 ile otomotiv sektöründe gerçekleşti.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin en önemli otomotiv üretim üslerinde biri olan Bursa nisan ayında liderliği Kocaeli'nden geri aldı.

İstanbul 2. sıraya yükseldi

Verilere göre, Bursa, 667 milyon 453 bin dolarla nisanda en fazla otomotiv dış satımı yapan il oldu.

Otomotiv ihracatında İstanbul bu yılın nisan ayında önceki aylara göre çıkış yaparak 575 milyon 341 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 408 milyon 574 bin dolar ihracat yaparak listenin üçüncü sırasında konumlandı.

Bursa ile rekabet içinde olan Kocaeli ise geçen ay 403 milyon 83 bin dolarla dördüncü ve başkent Ankara'da 105 milyon 227 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Tüm önemli şehirlerin ihracatı arttı

Bu yılın nisan ayında tüm ana üretim üssü kentlerin ihracatında artış kaydedildi.

2020'nin nisan ayına göre Bursa'nın otomotiv ihracatı yüzde 343 artış gösterdi.

İstanbul'un ihracatı bu dönemde yüzde 179, Sakarya'nın yüzde 2 bin 950, Kocaeli'nin ihracatı yüzde 938 ve Ankara'nın otomotiv ihracatı da yüzde 61 yükseldi.

En büyük ihracat pazarı Almanya olmaya devam etti

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya olmaya devam etti.

Türkiye'den Almanya'ya nisan ayında 418 milyon 967 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 309 milyon 455 bin dolarla Fransa ve 219 milyon 896 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

İtalya 200 milyon 822 bin dolarla dördüncü ve İspanya 149 milyon 684 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

ABD ise Türkiye'nin otomotiv ihracatında 98 milyon 40 bin dolarla yedinci sırada konumlandı.

Tüm ana Avrupa ülkelerine ihracat arttı

Bu yılın nisan 2020'nin aynı ayına göre tüm önemli Avrupa ülkelerine otomotiv ihracatı artış gösterdi.

Söz konusu dönemde Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) imzalandığı Birleşik Krallık'a otomotiv ihracatında yüzde 880'lik artış kaydedildi.

Almanya'ya ihracat yüzde 278, Fransa'ya yüzde 551, İtalya'ya yüzde 305 ve İspanya'ya yüzde 1.059 arttı.

ABD'ye ihracat artışı yüzde 269 ve Rusya Federasyonu'na yüzde 284 oldu.

Bu yılın nisan ayı ile 2020'nin aynı dönemine ilişkin otomotiv sektöründe en çok ihracat yapan iller ve en çok otomotiv ürünü satılan ülkeler şöyle: