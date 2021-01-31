Otomotiv ihracatında 2020'de "aslan payı" Bursa'nın oldu
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Otomotiv ihracatında 2020'de "aslan payı" Bursa'nın oldu

31.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:06
Otomotiv ihracatında 2020'de

"Otomotiv üssü" olarak bilinen, OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Bursa, 2020'de yüzde 26,47'lik payla sektörel ihracatın dörtte birinden fazlasını tek başına gerçekleştirdi.

"Otomotiv üssü" olarak bilinen, OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Bursa, 2020'de yüzde 26,47'lik payla sektörel ihracatın dörtte birinden fazlasını tek başına gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlediği verilere göre, geçen yıl 25 milyar 548 milyon 566 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini korudu.

OYAK Renault, TOFAŞ ve Karsan gibi ana sanayi devlerinin yanı sıra çok sayıda yan sanayi firmasına ev sahipliği yapan Bursa, 2020'de 6 milyar 763 milyon 421 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirerek bu sektörde en çok dış satım yapan il oldu.

Bursa, yüzde 26,47'lik payla toplam otomotiv ihracatının dörtte birinden fazlasını tek başına sırtladı.

Bursa'yı Kocaeli, İstanbul ve Sakarya takip etti

Sektörün ihracatında Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'nın geçen yılki dış satımları toplamı 21 milyar 866 milyon 189 bin dolar oldu. Böylece sektörün 2020'deki 25 milyar 548 milyon 566 bin dolar olan toplam ihracatının yüzde 85,58'ini bu iller gerçekleştirdi.

Sektörel dış satımda Bursa'nın en yakın takipçisi Kocaeli'nin 2020'deki ihracatı 5 milyar 814 milyon 726 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Kocaeli, bu dönemdeki sektör ihracatından yüzde 22,75 pay alarak, ikinci sıradaki yerini korudu.

Otomotiv sektöründe geçen yıl 5 milyar 284 milyon 185 bin dolarlık dış satım yapan İstanbul, sektör ihracatından yüzde 20,68 pay alarak üçüncü, Sakarya da 4 milyar 3 milyon 855 bin dolar ile sektör ihracatından aldığı yüzde 15,66'lık payla dördüncü oldu.

Otomotiv ihracatını sırtlayan bu illeri sırasıyla Ankara, İzmir ve Manisa izledi. Ankara 2020'de 1 milyar 148 milyon 879 bin, İzmir 549 milyon 946 bin, Manisa da 454 milyon 854 bin dolarlık otomotiv ihracatına imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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