Otomotiv ihracatı yıllık yüzde 24 düştü, aylık yüzde 9.2 arttı Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin Temmuz ayı ihracatı, yıllık bazda yüzde 24 düşüş, aylık bazda yüzde 9.2 artışla 2 milyar 201 milyon dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin Temmuz ayı ihracatı, yıllık bazda yüzde 24 düşüş, aylık bazda yüzde 9.2 artışla 2 milyar 201 milyon dolar oldu.

Böylece, sektörün yılın ilk yedi aylık ihracatı yüzde 28.7 düşüşle yaklaşık 13 milyar dolara geriledi.

Temmuz'da ürün grupları bazında tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 7.0 azalarak 820 milyon dolara gerilerken, otomobil ihracatı yüzde 29 azalarak 808 milyon dolara gerilerken, eşya taşımaya özgü taşıt ihracatı yüzde 35 azalarak 312 milyon dolara, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 21 azalarak 162.8 milyon dolara indi.Sektörün en büyük pazarı Almanya'ya ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 gerileyerek 317 milyon dolara, Fransa'ya yüzde 27 düşüşle 283 milyon dolara, üçüncü büyük pazar İtalya'ya yüzde 34 gerileyerek 178 milyon dolara geriledi.Temmuz ayında ihracat sıralamasında ilk 10 ülke içinde yer alan ülkelerden sadece Slovenya'ya ihracat artışı olurken, oran yüzde 18 olarak gerçekleşti.Temmuzda ülke grubu bazında Avrupa Birliği Ülkeleri yüzde 72 pay ve 1 milyar 592 milyon dolar ile ihracatta ilk sırada yer aldı. AB Ülkelerine ihracat yüzde 28 düştü. Yılın yedinci ayında Uzakdoğu Ülkelerine yüzde 34 ve Okyanusya Ülkelerine yüzde 18 ihracat artışı yaşandı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Temmuz ayındaki düşüşte Covid-19 salgınının etkisinin sürmesinin yanında, bayram tatili nedeniyle iş günü sayısının 4 gün az olması etkili oldu. Bununla birlikte yeni normalde ihracat artışını başarıyla sürdürerek ülke ihracatında yine ilk sırada yer alıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA