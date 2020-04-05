SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Otomotiv ihracatı martta 2,1 milyar dolar oldu - Ekonomi
Avrupa Birliği, Almanya, İhracat, Ekonomi

Otomotiv ihracatı martta 2,1 milyar dolar oldu

Türkiye otomotiv sektörü ihracatı, korona virüs salgınının etkisiyle mart ayında yüzde 28,5 düşüşle 2,1 milyar dolar oldu.

05.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:39
Otomotiv ihracatı martta 2,1 milyar dolar oldu

Türkiye otomotiv sektörü ihracatı, korona virüs salgınının etkisiyle mart ayında yüzde 28,5 düşüşle 2,1 milyar dolar oldu. Yılın ilk çeyreğinde ise endüstri ihracatı yüzde 10 azalıp 7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Geçen ay tüm ana ürün gruplarında çift haneli düşüş olurken, AB ülkelerine ihracatta ise yüzde 31 düşüş yaşandı. Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık gibi en büyük ülke pazarlarına ihracat düşerken, Slovenya'ya yüzde 14, Mısır'a yüzde 51 artış yaşandı. Türkiye ihracatında 14 yıldır üst üste lider sektör olan otomotiv endüstrisi, başlıca pazarı olan Avrupa Birliği ülkelerinde etkili olan Covid-19 salgını sebebiyle mart ayı ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 düşüş yaşadı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, sektör ihracatı geçen ay 2,1 milyar dolar oldu. Türkiye'nin toplam ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 15,4 oldu. Mart ayında tüm ana ürün gruplarında çift haneli düşüş olurken, AB ülkelerine ihracatta ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 düşüş yaşandı.

Otomotiv endüstrisinin 2020 yılının Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyreğinde ise ihracatı yüzde 10 düşerek 7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 33 azalarak 789 milyon dolar oldu. Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 19 azalarak 770 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 35 azalarak 301 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 44 azalarak 103 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Korona Avrupa ihracatını da vurdu

Tedarik Endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracatta yüzde 22 azalma görülürken, Fransa'ya yüzde 42, Birleşik Krallık'a yüzde 28 ve İtalya'ya yüzde 34 düşüş yaşandı. Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 49, İtalya'ya yüzde 75, İsrail'e yüzde 47, Almanya'ya yüzde 32, Polonya'ya yüzde 24 düşüş yaşanırken, Belçika'ya yüzde 24, Mısır'a yüzde 118, ABD'ye yüzde 33 artış kaydedildi. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda İtalya'ya yüzde 50, Almanya'ya yüzde 14, Birleşik Krallık'a yüzde 49, Fransa'ya yüzde 59, ABD'ye yüzde 54 ihracat düşüşü, Slovenya'ya ise yüzde 50 artış yaşandı.

AB'ye ihracat yüzde 31 düştü

Geçen ay ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 31 düşüşle 1 milyar 518 milyon dolar oldu. AB ülkeleri, endüstri ihracatından yüzde 73,6 pay aldı. Yılın üçüncü ayında Ortadoğu ülkelerine yüzde 37, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 18 düşüş yaşandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Ekonomi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı Ekonomi
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi Ekonomi
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Ekonomi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Ekonomi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Honda ve General Motors'dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler Ekonomi
Honda ve General Motors'dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı
Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi
Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Kadir Aydar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Simge Sağın Şeyma Subaşı Demet Akalın Haluk Levent
Spor Falcao Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Polis Wuhan Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Otomotiv ihracatı martta 2,1 milyar dolar oldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 14:19:39. #1.15#
title