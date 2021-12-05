Otomotiv ihracatı kasım ayında yüzde 6 düştü

Türkiye ihracatının 15 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotivde kasım ayı ihracatı yüzde 6 düşüşle 2,5 milyar Dolar oldu. Bu yılki ocak-kasım dönemi ihracatı ise yüzde 16 artarak 26.4 milyar dolar olan otomotiv sektörü, ülke ihracatında yine ilk sırada yer aldı.

Bu yılın ocak-kasım döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 16 artarak 26.4 milyar dolar olurken, ülke ihracatında yine ilk sırada yer aldı. İlk 11 aydaki ortalama aylık ihracat ise 2.4 milyar dolar oldu. Son 15 yılın ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisinin pandemi öncesindeki son üç yıllık ihracat ortalaması 30 milyar dolar olurken, 2021 yılını 29 milyar dolarlık bir ihracat rakamı ile kapatması hedefleniyor. Kasım ayında en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 13,5 artarak 1 milyar 29 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 17

azalarak 834 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 39 azalarak 328 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 9 artarak 156 milyon dolar ve çekiciler ihracatı da yüzde 113 artarak 147 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracatta yüzde 9 artış görülürken, yine önemli pazarlardan ABD'ye yüzde 21, Birleşik Krallık'a yüzde 13, Rusya'ya yüzde 28, Polonya'ya yüzde 23, Belçika'ya yüzde 40, Hollanda'ya yüzde 43 ihracat artışı, İspanya'ya yüzde 19, Fas ve Slovenya'ya yüzde 27'şer ihracat düşüşü görüldü.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 27, İtalya'ya yüzde 46, İsrail'e yüzde 28,5, Slovenya'ya yüzde 39, Polonya'ya yüzde 51, İsveç'e yüzde 26,5 ihracat düşüşü, İspanya'ya yüzde 21, Birleşik Krallık'a yüzde 13, Mısır'a yüzde 47, Fas'a yüzde 17, İrlanda'ya yüzde 30 ihracat artışı yaşandı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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