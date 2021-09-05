Otomotiv endüstrisi ağustosta 2,4 milyar dolarlık ihracat yaptı
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Otomotiv endüstrisi ağustosta 2,4 milyar dolarlık ihracat yaptı

Otomotiv endüstrisi ağustosta 2,4 milyar dolarlık ihracat yaptı
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin ihracatının 15 yıldır sektörel bazda birincisi olan otomotiv endüstrisi, ağustos ayında 2,4 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye'nin ihracatının 15 yıldır sektörel bazda birincisi olan otomotiv endüstrisi, ağustos ayında 2,4 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv endüstrisi, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla dış satımını yüzde 57 artırarak 2,4 milyar dolarla toplam ihracattan yüzde 12,8 pay aldı.

Yılın 8 ayında ihracatını, 2020 Ocak-Ağustos'a göre yüzde 29 artıran sektör, 18,8 milyar dolar dış satım gerçekleştirdi.

Ağustos ayında en fazla ihracat yüzde 23 artış ve 311,2 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı, geçen yıl aralık ayında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması sonrasında tüm sektörlerin hedef pazarı haline gelen Birleşik Krallık takip etti. Birleşik Krallık'a ihracat, yüzde 211 artışla 297,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu ülkeleri, yüzde 76 artış ve 260 milyon dolar ihracatla Fransa, yüzde 174 yükseliş ve 185,6 milyon dolar dış satımla Slovenya, yüzde 53 artış ve 179 milyon dolar ihracatla İtalya takip etti.

Ağustos ayında "tedarik endüstrisi" ihracatı yüzde 31 artarak 956 milyon dolar oldu. "Binek otomobil" ihracatı yüzde 61 artarak 653 milyon dolara, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı yüzde 149 yükselerek 592 milyon dolara, "otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 47 artarak 117,5 milyon dolara ulaştı.

Avrupa'nın binek otomobil talebi artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin azalmasıyla toparlanmaya başlayan Avrupa ülkelerinde binek otomobile talep yükseldi.

Binek otomobillerde geçen yılı aynı ayına göre ağustosta Almanya'ya yüzde 89, Fransa'ya yüzde 123, Birleşik Krallık'a yüzde 204, Slovenya'ya yüzde 88, İtalya'ya yüzde 30, İspanya'ya yüzde 35, Polonya'ya yüzde 64 ihracat artışı yaşandı.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat ağustosta yüzde 49 artarak 1,52 milyar dolar, AB ülkelerinin toplam otomotiv ihracatındaki payı ise yüzde 62,8 olarak gerçekleşti.

Ağustosta diğer Avrupa ülkelerine yüzde 162, Afrika ülkelerine ise yüzde 47 ihracat artışı görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, tatil dönemlerinin ağustos rakamlarına olumlu yansıdığını belirterek, "Binek otomobile olan dış talebin de artmasıyla tarihimizin en yüksek ağustos ayı ihracatını gerçekleştirmiş olduk. Tüm ürün gruplarında çift haneli ihracat artışı yakaladık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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Otomotiv endüstrisi ağustosta 2,4 milyar dolarlık ihracat yaptı - Haberler Ekonomi
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