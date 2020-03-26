SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Otomotiv ihracatçılarından sağlık çalışanlarına 2 bin 500 yüz kalkanı desteği - Ekonomi
İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Ekonomi

Otomotiv ihracatçılarından sağlık çalışanlarına 2 bin 500 yüz kalkanı desteği

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), sağlık personelinin kullanımı için yüz kalkanı çağrısı yapan "Sürdürülebilir Ulaşım İnisiyatifi"ne 2 bin 500 malzeme ile destek verecek.

26.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:36
Otomotiv ihracatçılarından sağlık çalışanlarına 2 bin 500 yüz kalkanı desteği

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), sağlık personelinin kullanımı için yüz kalkanı çağrısı yapan "Sürdürülebilir Ulaşım İnisiyatifi"ne 2 bin 500 malzeme ile destek verecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline "Sürdürülebilir Ulaşım İnisiyatifi" yüz kalkanı üretimiyle destek veriyor.

Ulaşım sistemlerinin yeni düzene daha iyi entegrasyonuna katkı sağlamak ve inovatif çözümler geliştirilmesine fırsat sunmak amacıyla kurulan inisiyatif, yüz kalkanı üretimi konusunda 3D yazıcısı olan herkesi üretime çağırdı.

Çağrıya ilk destek, OİB ve İTÜ Arı Teknokent'ten geldi. OİB desteğiyle hem OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (OİB MTAL) hem de İTÜ Magnet FAB merkezinde yer alan Tridi firması tarafından yüz kalkanı üretimine başlandı. Üretilecek 2 bin 500 yüz kalkanı, Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halinde sağlık personeline ulaştırılacak.

"Sağlık çalışanlarına minnettarız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, pandemi süresi boyunca koronavirüs ile mücadelede ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Sağlık çalışanlarının yüz kalkanı ihtiyacının olduğuna değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Türkiye'nin otomotivde Ar-Ge, yenilik ve tasarım merkezi olma yolundaki vizyonumuzun güçlü bir parçası olarak kurmuş olduğumuz OİB MTAL'de ve ayrıca İTÜ Arı Teknokent'te yer alan 3D yazıcılarda, sağlık çalışanlarımız için gerekli koruyucu kalkan maskelerin üretimi gerçekleştiriliyor. Malzemelerin tamamı OİB tarafından karşılanacak. Bu vesileyle büyük özveriyle hepimizin sağlığı için çalışan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve hükümet yetkililerimiz nezdinde tüm sağlık personelimize teşekkür ederiz. Kendilerine minnettarız."

"Bu üretim artarak sürecek"

Sürdürülebilir Ulaşım İnisiyatifi Sözcüsü ve Renault Alliance Global Başkan Yardımcısı Hakan Doğu da doktorların test yaparken kendilerini korumak için kullandıkları yüz kalkanlarının pek çok sağlık malzemesi gibi 3D yazıcılarla da üretilebileceğini bildirdi.

Doğu, Renault İspanya'dan yüz kalkanı datasını ve 3D yazıcılarda nasıl üretileceğine ilişkin bilgileri alıp sosyal medyada herkesin kullanımına açtıklarını aktararak, şunları ifade etti:

"İnisiyatifimizin üyelerinin desteğiyle bu aşamaya kadar geldik. İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tuncalp ve İTÜ Arı Teknokent Kurucu Eş Başkanı Çınar Topaloğlu ile görüştük. İTÜ Magnet FAB merkezinde üretim yapan Tridi ile temas kurduk. Burada başlayan üretim sürecini OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve yönetim kurulu üyelerinin desteğiyle geliştirdik. Şimdi 2 bin 500 yüz kalkanı için hazırız. OİB'in desteğiyle gerçekleşen bu üretim artarak sürecek. Evinde ya da ofisinde 3D yazıcısı olan herkesi, otomotiv sektörünün bu inisiyatifinde olduğu gibi üretim için bir araya gelmeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Ekonomi
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya Ekonomi
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Ekonomi
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
'83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır' Ekonomi
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Ekonomi
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Son Dakika: Bakan Soylu, sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Son Dakika: Bakan Soylu, sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Serra Yılmaz Şeyma Subaşı Chloe Loughnan Fahrettin Koca
Spor Falcao Ali Koç Can Bartu Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın İtalya Beşiktaş Açıklama
Şu an buradasınız: Otomotiv ihracatçılarından sağlık çalışanlarına 2 bin 500 yüz kalkanı desteği - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 16:46:43. #1.15#
title