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Otomotiv ihracatçıları online görüşmelere Meksika pazarından başlayacak

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yavaşlayan ihracatı canlandırmak için düzenleyeceği online etkinliklerin ilkini Meksika ile gerçekleştirecek.

Otomotiv ihracatçıları online görüşmelere Meksika pazarından başlayacak
31.05.2020 16:11 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:11

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yavaşlayan ihracatı canlandırmak için düzenleyeceği online etkinliklerin ilkini Meksika ile gerçekleştirecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, OİB'in 25 Haziran-2 Temmuz'u kapsayan otomotiv dijital sektörel ticaret heyeti programında, Türk otomotiv firmaları ile Meksika'nın satış sonrası pazarındaki ithalat, tedarik sanayi, toptancı ve distribütör firmaları online ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

Programda ayrıca Meksika otomotiv sektörü ve genel ekonomik durum hakkında internet üzerinden çevrim içi seminer de yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Yeni normal"e geçişin hız kazanacağı haziran ayında ilk dijital etkinliklerini düzenleyecekleri Meksika'nın pazar potansiyeline dikkati çekti.

Meksika'nın Latin Amerika'nın birinci, dünyanın ise 6'ncı en büyük motorlu araç üreticisi olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Yılda 50 milyar dolar otomotiv ithalatı yapan Meksika, güçlü pazar yapısıyla firmalarımız için önemli bir ihracat potansiyeli barındırıyor. Özellikle tedarik sanayisinde hatırı sayılır oranlarda yüksek ithalat yapıyor. Aynı şekilde Meksika, tedarik sanayisindeki pek çok üründe gümrük vergisiz ithalat yapıyor. Bu da sektördeki ihracatçılarımız için ayrı bir avantaj sağlıyor. Online etkinliğimizle Meksika'ya olan 136 milyon dolar düzeyindeki otomotiv ihracatımızı artırmayı planlıyoruz."

130 milyona yaklaşan nüfusuyla otomotiv sektörünün önemli pazarları arasında yer alan Meksika, geçen yıl 4 milyon adet olan motorlu araç üretimini gün geçtikte artırıyor.

İç pazar büyüklüğü 1,5 milyon adet civarında olan Meksika'nın yıllık otomotiv ithalatının 30 milyar doları tedarik sanayisi ürünleri oluşturuyor.

Meksika'ya Türkiye'den otomotiv ihracatında tedarik endüstrisi önemli bir pay alıyor. Türkiye'nin bu ülkeye tedarik sanayi ihracatı yıllık ortalama 66,5 milyon dolar, binek otomobillerdeki ihracatın tutarı ise 43 milyon dolar civarında bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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