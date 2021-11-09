Otomotiv Firmalarına Göre Magnezyum Tedarikinde Henüz Bir Sorun Baş Göstermiş Değil

Son aylarda yarı iletken yonga tedarikinde yaşanan darboğazdan ağır bir biçimde etkilenen Avrupalı otomotiv firmaları, diğer bir önemli bileşen olan magnezyum tedarikinde hali hazırda üretimlerini etkileyecek boyutta bir sıkıntı olmadığı konusunda hissedarlarını ikna edip rahatlatmaya çalışıyorlar.

Öte yandan otomotiv yedek parça üreticileri ve sektör meslek kuruluşları ise, küresel boyutta magnezyum arzının %85'inin Çin'den gerçekleştiğini ve bu ülkedeki üretimin yakın vadede arttırılmaması durumunda darboğaz yaşanabileceği uyarısında bulunuyorlar.

Normalde otomotiv üreticilerinin doğrudan büyük miktarlarda magnezyum temin etmedikleri, fakat otomotiv yedek parça sektöründe faaliyet gösteren firmaların bazı ana parçaların üretiminde ağırlıklı olarak magnezyum madenine bağımlı oldukları belirtildi. Magnezyumun tek başına veya alüminyum ile birlikte kullanılarak, ana otomotiv parçalarının ağırlıklarını azaltmak amacıyla kullanıldığı biliniyor. Otomobillerin ağırlığını azaltmak özellikle elektrikli araçların menzili konusunda büyük ölçüde verim sağlıyor.

Yarı iletken yongadaki tedarik darboğazı, şu anda birçok otomobil markası için teslimat sürelerinin bir yıla kadar uzamasına neden oluyor. Otomotiv sektöründeki bir sanayi birliğinin yetkilisi tarafından Reuters Ajansı'na yapılan açıklamada, Çin'deki magnezyum üretiminin şu anda piyasa talebinin altında kaldığı ve üretimin arttırılmaması durumunda otomobil teslimat sürelerinin daha da uzayabileceği uyarısında bulunuldu.

Bu konuda Stellantis ve BMW firmalarından yapılan açıklamalarda, şu an için magnezyumda acil bir tedarik problemi yaşamadıkları belirtildi. Diğer firmalardan gelen bilgilere göre de, çoğunun mevcut stoklarının 2022 yılının ilk aylarına kadar yeterli düzeyde olduğu bildirildi.

Öte yandan Volkswagen satın alma departmanından ulaşan bir bilgide ise, yakın vadede bir magnezyum darboğazının beklenebileceği iletildi. Satın alma departmanı başkanı Murat Aksel, Reuters'e yaptığı açıklamada, bir magnezyum darboğazının kaçınılmaz göründüğünü fakat bu sıkıntının ne ölçekte problem yaratacağını ve yonga sıkıntısı kadar etkili olup olmayacağını şu an için kestiremediklerini söyledi.

Çin'de kömür fiyatlarında meydana gelen ani artış ve elektrik kesintilerinin madencilik sektörünü olumsuz etkilediği ve bu nedenle diğer madenlerin yanı sıra magnezyum üretiminin de şu anda normal seviyelerin %50 altına gerilediği bildirildi.

Çin yönetiminin bazı magnezyum üreticilerine tekrar üretime başlama izni verdiği, fakat bu izinlerin üretim miktarını tekrar normal seviyelere taşıyacak düzeyde olmadığı belirtiliyor. Bu izinle birlikte fiyatların tekrar bir miktar geri çekildiği, fakat halen Ocak ayındaki fiyatların iki katı seviyelerinde seyrettiği de verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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