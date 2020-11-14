Otomotiv devlerine üretim endüstriyel psikolog eşliğinde yapılacak
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Otomotiv devlerine üretim endüstriyel psikolog eşliğinde yapılacak

14.11.2020 11:56 | Son Güncelleme: 14.11.2020 12:01
Otomotiv devlerine üretim endüstriyel psikolog eşliğinde yapılacak

Bünyesindeki şirketlerde dünya devi otomobil firmalarına parça üreten Küçükoğlu Holding, İnsan Kaynakları alanında da yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor.

Bünyesindeki şirketlerde dünya devi otomobil firmalarına parça üreten Küçükoğlu Holding, İnsan Kaynakları alanında da yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor. Holding, şimdi de çalışanlarının motivasyonu ve verimliliğini artırmak amacıyla Endüstriyel Psikolog istihdamına gitti.

Küçükoğlu Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Yahya Erçetin, Bilkent Üniversitesi Psikoloji Mezunu Duygu Savcı'nın, İnsan Kaynakları bölümünde çalışmalarına başlayarak Küçükoğlu Holding ailesine katıldığını açıkladı. Erçetin, Küçükoğlu Holding olarak çalışanları en büyük değer olarak gördüklerini, güçlü bir İnsan Kaynakları organizasyonuna sahip olduklarını söyledi. Çalışanların kendilerini Holding'in birer ferdi olarak görmelerinin ve belirlenen hedefe ulaşmada kendi potansiyellerini kullanmalarının sağlanmasının İnsan Kaynakları'nın temel amacı olduğunu kaydeden Yahya Erçetin, bunun için çalışanlara yönelik çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

İK'nın faaliyet alanı genişledi

Yahya Erçetin, Holding bünyesinde çalışmaya başlayan Psikolog Duygu Savcı'nın, yeni faaliyet alanları ile İnsan Kaynakları birimine ivme kazandıracağını ve organizasyon ile çalışanlar arasında bir köprü görevi oluşturacağını ifade etti. Çalışanların iş yaşamındaki duygu ve davranışları ile bunları etkileyen faktörlerin incelenmesi, endüstriyel psikoloğun görev alanını oluşturduğunu dile getiren Erçetin, "Buradaki amacımız, çalışanlarımızın üretkenliğini maksimum düzeye çıkarmak, işyerine ve işe uyumlarını en yüksek düzeye ulaştırmak. Motivasyon, iletişim, iş tatmini ve stres yönetimi konusunda yürütülecek çalışmalarla, çalışanlarımızın özel ve iş yaşamında yaşadığı sorunların çözümünü hedefliyoruz. Biliyoruz ki mutlu ve huzurlu insan, işyerine ve işine daha iyi odaklanarak yüksek verime ulaşır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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