Otomotiv Devinin Satışına AB'den Onay Çıktı

AB Komisyonu, Opel'in Peugeot tarafından satın alınması işlemini onayladı.

Otomotiv Devinin Satışına AB'den Onay Çıktı

AB Komisyonu, Opel'in Peugeot tarafından satın alınması işlemini onayladı

Kaynak: Dunya.com