Ekonomi Bakanlığı Otomotiv Daire Başkanı Ali Rıza Oktay, "Özellikle yatırımı teşviklerimizi sektörün ihtiyacı doğrultusunda her geçen gün yeniliyoruz. En son çıkan proje bazlı desteğimiz dünyada eşi benzeri olmayan imkanlar sağlayacak tarzda bir teşvik." dedi.



Oktay, Bursa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) 28 ülkeden 100, Türkiye'den de 120'nin üzerinde sektör temsilcisinin katılımıyla düzenlenen "Otomotiv Buluşmaları-Türkiye Organizasyonu" etkinliğinde, Türkiye'nin otomotiv serüveninin 1960'lı yıllarda başladığını ve şu anda 2 milyonluk üretim kapasitesine, 1,5 milyondan fazla üretime, 1 milyonluk pazar büyüklüğüne ulaştığını söyledi.



Üretimin yüzde 80'ine yakınının ihraç edildiğini ifade eden Oktay, şunları kaydetti:



"İhracatımızın yüzde 80'inini de Avrupa Birliği ülkelerine yapar hale geldik. Bu aslında Türkiye'nin bu sektörde önemli bir oyuncu olduğunu gösteren en büyük gösterge. Önemli oyuncu olmanın arkasında yatan da sektörün arkasındaki dinamizm, mühendislik gücü, Ar-Ge'ye verilen önem. Ayrıca bu kadar üretim rakamına ulaşmada çok güçlü bir tedarik sanayimiz var. Sektörün gidişatını yakından takip ediyoruz. Sektörün önünü açmak adına nerelerde nelere ihtiyaç duyuluyorsa o konularda önemli çalışmalar yapıyoruz. Özellikle yatırımı teşviklerimizi sektörün ihtiyacı doğrultusunda her geçen gün yeniliyoruz. En son çıkan proje bazlı desteğimiz dünyada eşi benzeri olmayan imkanlar sağlayacak tarzda bir teşvik."



"Türkiye'de imal edilen her iki otomobilden biri Bursa'da üretildi"



Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz da OSB'de 50 bin çalışanla 6 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirerek Türkiye'ye ve Türk halkına hizmet ettiklerini söyledi.



Dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Durmaz, "Bu etkinliğe, ABD'den Fransa'ya, Almanya'dan Japonya'ya kadar 28 ülkeden, Türkiye'den de 120'nin üzerinde sektör temsilcilerinin katılımı var. Bu etkinlikle alıcıyı, satıcıyı üreticiyi bir araya getirmeyi, birbirimizden faydalanmayı ve ülkemize, dünyaya ve insanoğluna hizmetimizi en kaliteli şekilde sunmayı amaçladık. Üç gün boyunca dünya otomotiv devlerinin temsilcileriyle yeni modelleri, yeni siparişleri, yeni trendleri, sektörün durumu ve geleceği konuşulacak. Ayrıca ikili iş görüşmeleri yapılarak beraber çalışma imkanlarını artırılacak." diye konuştu.



Durmaz, Türkiye'de imal edilen her iki otomobilden birinin Bursa'da üretildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:



"Üretimin yüzde 50'sini Bursa'da yapıyoruz. O yüzden güçlü bir otomotiv yan sanayisinin yapılanması da kendiliğinden oluşmuştur. Otomobil dediğimiz zaman Ar-Ge'siyle diğer sektörleri de tetikleyerek yeni yeni buluşlara ve icatlara imkan vermiştir. Ana sanayi fabrikalara ve yüzlerce yan sanayi tesisleriyle Bursa otomotiv endüstrisinin başkenti konumundadır. İşte bu yüzden Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonunun Bursa'da yapılması çok isabetli bir karar olmuştur. Daha önce Meksika, Kolombiya ve ABD'de yapılmıştır. Avrupa'da da bu toplantı ilke defa Türkiye'de yapılmaktadır."



"Komponent ve yazılım alanlarında Bursa'yı merkez yapacağız"



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay da yerli otomobille ilgili çalışmaların arttığı bir dönemde böylesine önemli bir toplantının Bursa'da düzenlenmesinin otomotiv sektörü ve Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunu vurguladı.



Burkay, otomotiv sektörünün geliştiği coğrafyada savunma, uzay havacılık ve diğer yeni teknolojilerin de gelişim gösterdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Önemli olan bu altyapıyı, bu değişim ve dönüşümü sağlayacak merkezleri k



Üç gün sürecek etkinlik, plaket töreninin ardından ikili iş görüşmeleriyle devam etti.