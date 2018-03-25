Otomobilseverlerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Bilecik'te, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlerin Afrin zaferi kentte araç konvoyu oluşturarak kutladı.

Sosyal medyadan örgütlenip bir araya gelen otomobilseverler 1. Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda toplandı.

Araçlar daha sonra Türk bayraklarıyla kent merkezinde yaptıkları konvoyun ardından Şeyh Edebali Türbesi'ne geldi.

Grubun temsilcisi Özkan Yağcı, hem Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerleri anmak hem de kazandıkları zaferden dolayı Mehmetçik'e destek vermek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.