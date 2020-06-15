Otomobilli kapkaççılar tutuklandı
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Otomobilli kapkaççılar tutuklandı

Adana'da 2 çocuğun cep telefonunu çalıp otomobil ile kaçan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Otomobilli kapkaççılar tutuklandı
15.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:36

Adana'da 2 çocuğun cep telefonunu çalıp otomobil ile kaçan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda 6 yaşındaki kız çocuğu dedesiyle birlikte simit aldığı sırada bir otomobilden inen bir kişi, kız çocuğunun yanına yaklaşıp elindeki cep telefonunu çalıp otomobile binerek kaçtı.

Merkez Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda ise 16 yaşındaki kız çocuğunun elindeki cep telefonunu çalan bir kişi otomobil ile kaçtı.

Kapkaç mağdurlarının şikayeti üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmada şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakası belirlendi. Plakadan aracın gittiği yerleri tespit eden polis, araçtaki şüpheli şahısların da Vedat G., Ahmet Ö. ve Canan Ö. olduğunu belirledi. Zanlılar evlerinde gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Bir kapkaç olayından sonra zanlının koşarak otomobile binip kaçması ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Vedat G.'nin uyuşturucu kullanmak, gasp ve hırsızlık olmak üzere 13 suç kaydı olduğu öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Vedat G. ve Ahmet Ö. tutuklanırken, Canan Ö. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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