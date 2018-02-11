Otomobilleriyle Ay-yıldız Yaptılar

Sivas'ta bir araya gelen bir grup genç, 30 otomobil ile ay-yıldız figürü yaparak Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatına destek verdiler.

Sivas'ta Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde toplanan yaklaşık 100 genç, yanlarındaki otomobilleri ile ay-yıldız figürü yaparak 23 gündür süren Zeytin Dalı Harekatına destek verdi. Otomobilleri ile kısa bir sürede ay-yıldız figürü yapan gençler yoldan geçen vatandaşların da katılımıyla İstiklal Marşı okudu. İstiklal Marşı okunurken kaldırımdan geçen vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu. Grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak etkinliklerine son verdi.

Grup adına konuşan Zafer Demir, "Vatanımız, milletimiz, şehitlerimiz için burada toplanmış bulunmaktayız. Düşünmesinler ki burada modifiyeli araçlarla geziyoruz, müzik patlatıyoruz zannetmesinler. Daima askerimizin, milletimizin yanındayız. Bunun için buraya toplanmış bulunmaktayız. Şehitlerimiz ölmez, vatanımız bölünmez. Bu toprakları bu milleti kimse bölemez, parçalayamaz. Kendi çabamıza göre ay-yıldız yapmaya çalıştık. Arkadaşlarımızla toplandık bir günlük bir plan uzun süreli bir plan değil. İstiklal Marşımızı okuduk. Elimizden geldiğince sesimizi duyurmaya çalıştık" dedi. - SİVAS