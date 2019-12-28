Otomobillerinin bagajında karaca leşi bulunan zanlılar gözaltına alındı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobillerinin bagajında karaca leşi bulunan zanlılar gözaltına alındı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobillerinin bagajında karaca leşi bulunan zanlılar gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında devriye sırasında Söğütlü Mahallesi'nde şüpheli gördükleri bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, otomobilin bagajında silahla vurulmuş karaca leşi ile ruhsatsız tüfek bulundu.
Üstlerinden kimlik çıkmayan araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.