Otomobillerin tekerleri fırladı, ortalık savaş alanına döndü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Otomobillerin tekerleri fırladı, ortalık savaş alanına döndü - Haber
Kağıthane, Polis, 3. Sayfa

Otomobillerin tekerleri fırladı, ortalık savaş alanına döndü

Otomobillerin tekerleri fırladı, ortalık savaş alanına döndü Kaldırımda ilerleyen bisikletli de kazaya karıştı Kağıthane'de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza Kağıthane'de çok hızlı gittiği ve makas attığı ileri sürülen lüks araç kontrolden çıkarak zincirleme kazaya neden oldu.

20.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:42
Otomobillerin tekerleri fırladı, ortalık savaş alanına döndü

Otomobillerin tekerleri fırladı, ortalık savaş alanına döndü

Kaldırımda ilerleyen bisikletli de kazaya karıştı

Kağıthane'de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza

İSTANBUL - Kağıthane'de çok hızlı gittiği ve makas attığı ileri sürülen lüks araç kontrolden çıkarak zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı kazada otomobillerin tekerleri fırladı ortalık savaş alanına döndü. Kazaya kaldırımda ilerleyen bir bisikletli de karıştı, 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Kağıthane'de meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir aracın sürücüsü hızlı bir şekilde ve makas atarak seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks araç zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı kazada otomobillerin tekerleri fırladı ortalık savaş alanına döndü. Kazaya kaldırımda ilerleyen bir bisikletli de karıştı. Bisiklet sürücüsü ve 1 otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobillerin tekerleri fırladı, ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Otomobillerin tekerleri fırladı, ortalık savaş alanına döndü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 5 haneye çıktı Haber
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 5 haneye çıktı
Sağlıkçıları alkışlayan CHP'li Altay'ın fotoğrafındaki sağlıksız detay dikkat çekti Haber
Sağlıkçıları alkışlayan CHP'li Altay'ın fotoğrafındaki sağlıksız detay dikkat çekti
Süper Lig'in ertelenmesi sonrası, yayıncı kuruluş kararını verdi Haber
Süper Lig'in ertelenmesi sonrası, yayıncı kuruluş kararını verdi
Fransız doktorlar, korona tedavisinde işe yarayan ilacın ismini açıkladı Haber
Fransız doktorlar, korona tedavisinde işe yarayan ilacın ismini açıkladı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Fatih'te 'yan bakma' kavgasında bir kişi yaralandı
Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Rita Wilson Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Metin Oktay Bülent Uygun Burak Yılmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Futbol İtalya Vatandaş
Şu an buradasınız: Otomobillerin tekerleri fırladı, ortalık savaş alanına döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 10:38:28. #1.14#
title