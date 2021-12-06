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Otomobillerin donmasına karşı naylon ve battaniyeli önlem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Otomobillerin donmasına karşı naylon ve battaniyeli önlem

Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı sürücüler, araçlarını donmaması için naylon, branda ve battaniyeyle koruyor.

GÖLE, ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı sürücüler, araçlarını donmaması için naylon, branda ve battaniyeyle koruyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Göle ilçesinde, araçlarını çalıştırmakta güçlük çeken sürücüler, değişik yöntemlere başvuruyor.

Vatandaşlar, dondurucu soğuktan etkilenmemesi için araçlarının üzerine naylon ve battaniye kapatıyor. Şentürk Akgül, "Gece saatlerinde gördüğünüz gibi termometreler eksi 18 dereceyi gösteriyor. Ardahan'da soğukla mücadelemiz başladı. Bundan sonra şartlar gerçekten çok zor olacak. Allah hepimize yardım etsin" dedi. - ARDAHAN

Otomobillerin donmasına karşı naylon ve battaniyeli önlem

Otomobillerin donmasına karşı naylon ve battaniyeli önlem

Otomobillerin donmasına karşı naylon ve battaniyeli önlem

Otomobillerin donmasına karşı naylon ve battaniyeli önlem

Otomobillerin donmasına karşı naylon ve battaniyeli önlem

Otomobillerin donmasına karşı naylon ve battaniyeli önlem

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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