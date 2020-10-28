Otomobillerin çarpıştığı kazada araç altında kalmaktan son anda kurtuldu

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, eylüldeki kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, eylüldeki kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. Eskişehir'de, kavşakta geçiş önceliğine uyulmadığı için meydana gelen kazada 2 otomobil çarpışırken, yolun karşısına geçmek isteyen kadın, araçlardan birinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

?Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nca eylül ayında Eskişehir'in de aralarında bulunduğu birçok şehirde meydana gelen kazaların görüntüleri, 'Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaşıldı. İnternet sitesindeki videolarda, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda meydana gelen kazanın görüntüsü de yer aldı. Görüntüye göre, sürücülerinin kavşakta geçiş önceliğine uymadığı 2 otomobil, çarpışırken, yolun karşısına geçmek isteyen kadın, araçlardan birinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, kısa süre şaşkınlık yaşayan kadın da yoluna devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı