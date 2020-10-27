Otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada
27.10.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.10.2020 12:09
Kilis'te kırmızı ışık ihlali yapan otomobillerin çarpıştığı kaza kameraya yansıdı.
Kilis'te kırmızı ışık ihlali yapan otomobillerin çarpıştığı kaza kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Kilis Çevreyolu üzerinde bulunan Öncüpınar kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan 2 otomobil çarpıştı. Otomobillerin çarpıştığı anlar saniye saniye şehir polis kameralarına yansıdı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı