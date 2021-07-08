Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü (2)
ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİKonya'da, iki otomobilin çarpıştığı kazadan ağır yaralı olarak kurtulan otomobil sürücüsü Musa Keser de tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Konya'da, iki otomobilin çarpıştığı kazadan ağır yaralı olarak kurtulan otomobil sürücüsü Musa Keser de tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı