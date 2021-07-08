Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü (2)

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİKonya'da, iki otomobilin çarpıştığı kazadan ağır yaralı olarak kurtulan otomobil sürücüsü Musa Keser de tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.