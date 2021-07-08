Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü (2)
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Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü (2)

Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİKonya'da, iki otomobilin çarpıştığı kazadan ağır yaralı olarak kurtulan otomobil sürücüsü Musa Keser de tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Konya'da, iki otomobilin çarpıştığı kazadan ağır yaralı olarak kurtulan otomobil sürücüsü Musa Keser de tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü
Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü
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