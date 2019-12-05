Otomobillerden malzeme çalan 3 kişi yakalandı
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Otomobillerden malzeme çalan 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta iki otomobil içinden malzeme çalan şüpheliler yakalandı.

05.12.2019 20:38 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:43
Otomobillerden malzeme çalan 3 kişi yakalandı

'ta iki otomobil içinden malzeme çalan şüpheliler yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir hafta içinde park halindeki iki ayrı otodan meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili araştırma başlatıldı. Farklı tarihlerde gece yarısı park halindeki otoların kapısını zorlayarak açan şüpheliler, Menderes mahallesinde bir araçtan 2 adet matkap ve 1 adet takım çantası ile Yavuz Selim Mahallesi'nden bir araçtan 3 adet matkap ve 50 metre ara kablosu çalıp kayıplara karıştı.


Polis ekipleri, yaptığı araştırmada yaşları 17 olan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı malzemeler eksiksiz olarak ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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