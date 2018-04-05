Otomobillerden Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Samsun'da farklı tarihlerde 2 farklı otomobilin camlarını kırarak para dolu çanta ile cep telefonu çaldıktan sonra yakalanan şüpheli tutuklandı.

Samsun'da 13 Ocak'ta İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde gözüne kestirdiği bir otomobilin camını kelebek tabir edilen bıçakla kırarak içerisinde 5 bin TL para ve kartvizitler bulunan çantayı çalan şüpheli İsmail Ç., kayıplara karıştı.

Olaydan 18 gün sonra Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde başka bir aracın camlarını kıran şüpheli, araçta bulunan 2 adet cep telefonunu çaldı. Yapılan ihbarları değerlendiren Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, 2 farklı olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın izine ulaştı.

Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde şüphelinin ikamet adresine yapılan baskınla gözaltına alınan İsmail Ç., ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN