Otomobillerden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı
GAZİANTEP'te, 6 otomobilden multimedya ekranlarını çalan ve polis tarafından yakalanan A.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GAZİANTEP'te, 6 otomobilden multimedya ekranlarını çalan ve polis tarafından yakalanan A.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polis, Batıkent Mahallesi'nde farklı tarihlerde 6 otomobilden multimedya ekranlarının çalınması üzerine harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 1 ay süren çalışmanın ardından şüphelinin A.İ. olduğunu belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla ekipler, A.İ.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Gaziantep
Kaynak: DHA