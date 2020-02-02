Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Haberler » Güncel » Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kamerada - Haber

Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kamerada

Fatih'te otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

02.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:38
Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kamerada

'te otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin otomobillerden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Fatih'te geçen yıl yaşanan 4 ayrı otomobilden hırsızlık konusunu inceleyen ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacı Hasan Y. (59) isimli şüpheliyi 25 Ocak'ta Küçükpazar Caddesi üzerinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin araçlardan hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler