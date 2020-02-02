OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
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OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Fatih'te otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

02.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:08
OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

'te otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin otomobillerden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı 

Fatih'te geçen yıl yaşanan 4 ayrı otomobilden hırsızlık konusunu inceleyen ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacı Hasan Y. (59) isimli şüpheliyi 25 Ocak'ta Küçükpazar Caddesi üzerinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin araçlardan hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntü dökümü: ------------Güvenlik kamera görüntüleri

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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