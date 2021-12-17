Otomobillerden hırsızlık yapan iki şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobillerden hırsızlık yapan iki şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı

Otomobillerden hırsızlık yapan iki şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, otomobillerden teyp, hoparlör ve amfi çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, otomobillerden teyp, hoparlör ve amfi çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin, çaldıkları eşyaları taşıdıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece, İstiklal ve Zafer mahallelerinde, kapıları zorlanarak girilen 3 otomobilden, teyp, amfi ve hoparlör çalınması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 2 şüphelinin çaldıkları malzemeleri taşırken ki görüntülerine ulaştı. Görüntülerden kimlikleri belirlenen Y.Ç. ve B.K. isimli iki şüpheli, evlerine düzenlenen operasyonla aynı gün yakalandı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada bir içimlik esrar, çaldıkları teyp, amfi ve hoparlörler ile hırsızlık yaparken kullandıkları takım çantası ve matkap da ele geçirildi. Y.Ç. ve B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Otomobillerden hırsızlık yapan iki şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı

İstanbul Valiliği sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle şu ana kadar 22 kişinin öldüğünü duyurdu

İstanbul Valiliği sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle şu ana kadar 22 kişinin öldüğünü duyurdu

 BOŞ ARAZİDE KANLAR İÇİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

BOŞ ARAZİDE KANLAR İÇİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

 Mersin'de 'sahte içki' içen 3 arkadaştan 2'si zehirlendi, 1'i evinde ölü bulundu

Mersin'de 'sahte içki' içen 3 arkadaştan 2'si zehirlendi, 1'i evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title