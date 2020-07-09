Otomobillerden hırsızlık şüphelileri, 122 kamera incelenerek yakalandı
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Otomobillerden hırsızlık şüphelileri, 122 kamera incelenerek yakalandı

ERZİNCAN'da çeşitli tarihlerde 6 ayrı otomobilin camını kırarak hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli, polisin 122 kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı.

Otomobillerden hırsızlık şüphelileri, 122 kamera incelenerek yakalandı
09.07.2020 11:00 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:14

ERZİNCAN'da çeşitli tarihlerde 6 ayrı otomobilin camını kırarak hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli, polisin 122 kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte Haziran-Temmuz aylarında farklı gün ve saatlerde otomobillerden hırsızlık yapıldığı şikayetleri üzerine harekete geçti. Kentteki 100 Mobese, 15 işyeri ve 7 şehir içi otobüsünün kamera görüntülerini izleyen ekipler, 6 otomobilin camını kırıp, hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerin akraba olan Orhan Ç. ve Fırat Ç. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden Fırat Ç.'nin daha önceden de otodan hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin kent merkezinde beyaz bir otomobilden hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde saniyeler içerisinde aracın sağ kapısını açan kişiye yaklaşık 20 metre uzaklıkta diğer şüpheli gözcülük yapıyor.


Kaynak: DHA

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