Otomobiller sel suları altında kaldı...Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Geçtiğimiz hafta yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği Rize için dün sağanak yağış ve heyelan uyarısı yapıldı. Tekrardan etkili olan yağışlar nedeniyle şehir felaketi yaşarken, Artvin'den de benzer görüntüler geldi. Evlerin sular altında kaldığı kentte mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı.

Rize'de geçtiğimiz hafta meydana gelen sel ve heyelan felaketinde 6 kişinin hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. 236 binanın hasar gördüğü felakette kayıp olan 2 vatandaş ise halen aranıyor. Henüz geçen haftaki felaketin izleri silinmeden dün ve bugün şehirde etkili olan yağışlar hayatı bir kez daha felç etti.

YAĞIŞLAR ARTVİN'DE DE ETKİLİ OLDU

Yağış Artvin'in Arhavi ilçesinde de etkili oluyor. İlçede bazı dereler taştı, köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Sel sularına bir kişinin kapılarak kaybolduğu belirtilirken, ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu. Arhavi Deresi'nin taşmasıyla şehir adeta göle döndü.

ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Arhavi ilçe merkezinin büyük bölümünde sokaklar, caddeler sularla kaplanırken, çok sayıda araç sular altında kaldı. Çay toplamak için çaylığa giden ve kayıp olduğu bildirilen şahsın kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BOTLARLA YARDIMA KOŞTULAR

Arama kurtarma ekipleri ilçe merkezinde botlarla vatandaşların yardımına koşarken, mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ve botlarla kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör