28.08.2019 15:30

Otomobiller kavşakta çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak Ereğli plajlar mevkisinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralılardan üçü otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Alaplı Ereğli Karayolu üzerindeki OSB'ye giden kavşakta meydana geldi. Hüseyin A.'nın kullandığı 34 BVC 363 plakalı otomobil, OSB yolundan kavşaktan hareket eden Öznur T.'nin kullandığı 34 EF 4895 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 2 otomobil OSB yolundan gelen ve içinde 5 kişi bulunan otomobil refüje çıktı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, refüje çıkan araçta yaralılardan üçü bulunduğu yerde sıkışan Ereğli İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri de araçta sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkarmak için büyük çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına polis ve sağlık ekipleri de destek verdi. Kazada sürücüler Hüseyin A. ve Öznur T. ile 2 araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde gelen ambulanslarla Ereğli'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralılar Hastaneye kaldırıldı

Aracın kapısı kesilerek açılan bölümden dışarı çıkarılan yaralıların sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra diğer yaralılarla birlikte çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği yol ise araç kurtarma çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının biri ağır diğer 5 kişinin iyi olduğu öğrenilen kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA