Otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Fırat Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Oğat yönetimindeki 63 N 6315 plakalı otomobil ile Yunus Emre Ağırağaç idaresindeki 63 EV 166 plakalı otomobil, Fırat Camii yakınlarındaki kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada, araç sürücüleri Oğat ve Ağırağaç yaralandı. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.